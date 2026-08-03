"올해 추석엔 日·中 근거리 여행지 선호"...교원투어 여행이지 분석

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 올해 추석 연휴에는 일본과 중국 등 근거리 여행지를 중심으로 해외여행 수요가 집중되는 가운데, 장거리 여행지에서는 유럽이 꾸준한 인기를 이어갈 것으로 나타났다.

3일 교원투어 여행이지가 추석 연휴 전날인 9월 23일부터 연휴 마지막 날인 9월 27일까지의 예약 데이터를 분석한 결과에 따르면, 추석 연휴 해외여행 트렌드는 ▲일본·중국 등 근거리 여행지 선호 ▲동남아 수요 둔화 ▲유럽 선호도 지속 등으로 나타났다.

고환율·고물가로 여행 경비 부담이 커진 데다, 유류할증료 역시 과거 대비 높은 수준을 유지하면서 일본과 중국 등 근거리 여행지가 대안으로 떠오른 것으로 분석된다.

"올해 추석엔 日·中 근거리 여행지 선호" [그래픽=교원투어]

여행지별 선호도를 살펴보면 일본은 전체 예약의 32.8%를 차지하며 1위를 기록했다. N차 여행 수요 증가와 항공 노선 확대, 소도시 상품 라인업 강화가 전체 수요를 견인한 것으로 분석된다.

중국은 25.4%로 일본에 이어 2위에 올랐다. 태항산, 백두산, 장가계 등 풍경구 중심 상품이 중국 전체 예약의 72.9%를 차지하며 높은 비중을 기록했다. 해당 상품에 대한 중장년층 고객의 선호가 반영된 결과로 풀이된다.

근거리 여행지가 상위권을 차지한 가운데 북유럽(8.8%)·서유럽(7.2%)·남유럽(4.5%)이 각각 3~5위에 이름을 올렸다. 연휴에 연차를 더해 장거리 여행을 계획하는 수요가 유럽 여행 선호로 이어진 것으로 분석된다.

멸절 연휴와 휴가철마다 강세를 보여온 동남아는 수요가 둔화하며 대조적인 흐름을 보였다. 베트남과 태국은 모두 5위권 밖으로 밀려났다. 동남아는 통상 5일 이상의 일정이 선호되는 지역인 만큼, 짧은 연휴 기간에는 일정 부담이 상대적으로 크고 현지 물가 상승에 따른 여행 비용 증가가 복합적으로 영향을 미친 것으로 분석된다.

교원투어 관계자는 "짧은 연휴와 고환율·고물가 영향으로 이동 거리가 짧고 가격 경쟁력을 갖춘 근거리 여행지에 대한 선호가 높아지고 있다"며 "추석 연휴 출발 상품을 통해 명절 연휴 여행을 계획하는 고객들에게 폭넓은 선택지를 제공할 것"이라고 말했다.



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