블랙야크, '스톤마스터' 라인업 확대…프리 드롭 프로모션

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = '클라이밍 스톤마스터(이하 스톤마스터)'가 한층 확장된 라인업으로 돌아온다. 블랙야크는 8월 31일까지 신제품 프리 드롭 프로모션을 전개한다고 3일 밝혔다.

블랙야크 26FW '클라이밍 스톤마스터'. [사진= 블랙야크]

스톤마스터는 블랙야크 고유의 아이덴티티에 트렌디한 디자인과 아웃도어 기술력을 접목한 숏 다운자켓으로, 컬러풀한 색감과 유니크한 실루엣을 바탕으로 MZ세대에게 높은 호응을 얻으며 블랙야크 대표 패딩 제품으로 자리매김했다. 올해는 소비자 니즈와 트렌드를 반영해 경량 패딩까지 라인업을 확대했다.

행사 기간 동안 제품별 할인과 페이백 혜택을 더하면 최대 27% 저렴하게 제품을 구매할 수 있으며, 혜택은 블랙야크 자사몰 및 전국 오프라인 매장에서 자동 적용된다.

대표 제품인 '클라이밍 스톤마스터 다운자켓'은 초경량 7D 소재를 적용한 덕다운 자켓으로, 그래핀 소재와 스웨덴 폴리진(Polygiene)사의 항균 기술을 적용했으며 헬리오도르, 토프, 라이트 레드, 다크 틸, 블랙, 온라인 단독 옐로우 카키 등 6종으로 구성됐다. 새롭게 선보이는 '클라이밍 스톤마스터 라이트 다운자켓'은 초경량 경량 덕다운 자켓으로 클라우드 댄서, 어반 블루, 토프, 라이트 레드, 블랙 등 5종으로 구성됐다.

블랙야크 관계자는 "이번 프리 드롭이 신제품을 기다려온 고객들의 기대에 부응하고, 다가오는 겨울을 실속 있게 준비하는 기회가 되길 바란다"고 말했다.

fineview@newspim.com