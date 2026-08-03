케이뱅크, 자율형 AI로 개발 업무 전반 지원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

코드 생성부터 시스템 분석까지 자동 수행

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 케이뱅크는 개발 업무 전반을 지원하는 자율형 인공지능을 도입했다고 3일 밝혔다.

이 AI는 사용자의 질문에 답하는 기존 생성형 AI와 달리 스스로 판단하고 계획을 세워 필요한 작업을 수행한다. 개발자가 구현하려는 서비스 기능을 입력하면 필요한 코드를 생성하고, 기존 서비스 개선점을 묻거나 코드 점검을 요청하면 시스템 구조를 분석해 개선 방향을 제시한다.

[사진= 케이뱅크]

예를 들어 개발자가 "소상공인 대출 신청 절차를 간소화하는 서비스를 만들어줘"라고 요청하면 필요한 기능을 설계하고 구현에 필요한 코드를 작성한다.

특히 이 AI는 사내망 환경에 구축돼 코드 생성뿐 아니라 담당자 정보, 내부 규정, 개발 표준, 업무 양식 등 사내 시스템과 연계된 정보를 활용할 수 있다. 개발자는 신규 기능 개발 과정에서 '관련 상품 담당자는 누구인지', '적용해야 하는 내부 규정은 무엇인지' 등을 질문하고 사내 데이터를 기반으로 필요한 정보를 즉시 확인할 수 있다.

케이뱅크는 지난 두 달간 시범 운영을 통해 실제 개발 환경에서의 적용 가능성을 확인했다. 시범 운영 기간 동안 50명의 개발자가 40억 토큰을 사용했으며, 이는 개발자 1명당 하루 평균 300쪽 분량의 책 10권을 읽고 분석하는 수준의 텍스트 처리 규모다.

케이뱅크는 향후 사내 시스템 활용 범위를 확대해 개발과 협업 전반을 지원하는 통합 AI 플랫폼으로 발전시킬 계획이다. 연내 구축을 목표로 추진 중인 GPU 플랫폼을 기반으로 AI 성능도 고도화할 예정이다.

romeok@newspim.com