"게이밍 팬덤 접점 확대"…오뚜기, 젠지 홈스탠드서 'GEN KITCHEN'

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 오뚜기가 지난 7월 31일부터 8월 1일까지 일산 킨텍스 제1전시장에서 '2026 LCK 팀 로드쇼 젠지 홈스탠드(이하 HOUSE OF GEN.G)'에 참여해 'GEN KITCHEN'을 운영했다고 3일 밝혔다.

2026 LCK 팀 로드쇼 젠지 홈스탠드 내 체험형 브랜드 공간 'GEN KITCHEN'. [사진= 오뚜기]

'HOUSE OF GEN.G'는 젠지 선수단과 팬, 스트리머가 함께하는 대규모 이스포츠 행사로, 젠지 LCK 정규 시즌 경기를 비롯해 선수 팬미팅과 '2026 LoL 멸망전 with Gen.G', 다양한 팬 이벤트 부스 등이 운영됐다. 오뚜기는 이번 행사를 통해 오뚜기와 젠지의 글로벌 파트너십을 알리고 팬덤과의 브랜드 접점을 확대하고자 'Everyday TASTE, Everyday PLAY'를 키메시지로 내세운 체험형 브랜드 공간 'GEN KITCHEN'을 마련했다.

'GEN KITCHEN'은 기인, 캐니언, 쵸비, 룰러, 듀로 등 젠지 리그오브레전드 선수 5명의 특색과 플레이 이미지를 반영해 선수별로 오뚜기 제품과 연계한 체험 프로그램으로 구성됐다. '기인 부스'에서는 오뚜기 3분 제품으로 탑을 쌓는 '기인의 탑 쌓기'를, '캐니언 부스'는 'UNO 브리또' 판매·시식과 포토존을, 쵸비 선수의 'UNO 핫도그 스탠드'에서는 핫도그와 주사위 게임을, '룰러 부스'에서는 다트 게임으로 라면과 선수단 포스터를 제공하는 '내가 룰러 라면'을, 듀로 선수의 'Grab a Bite' 부스에서는 UNO 피자 모양 공을 던지는 게임을 각각 선보이며 팬들의 참여를 이끌었다.

오뚜기 관계자는 "선수들의 개성과 오뚜기 제품을 연결한 체험형 콘텐츠를 선보이며 팬들과 더욱 가까이 소통할 수 있었다"며 "앞으로도 일상 속에서 브랜드를 자연스럽게 경험할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

fineview@newspim.com