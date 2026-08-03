한국피자헛, 8월 '반값다 피자헛' 프로모션은 '수퍼슈프림'

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 한국피자헛의 대표 할인 프로모션 '반값다 피자헛'이 8월에도 이어지며, 이번 달 주인공은 스테디셀러 '수퍼슈프림'이다.

8월 반값 프로모션 '수퍼슈프림'. [사진= 한국피자헛]

수퍼슈프림은 페퍼로니와 포크, 비프 등 다양한 육류 토핑에 신선한 채소를 더한 피자헛의 대표 클래식 메뉴로, 풍성한 토핑과 균형 잡힌 맛으로 신메뉴 경쟁이 치열한 피자 시장에서도 꾸준히 사랑받아 왔다.

8월 한 달간 피자헛 모바일 앱으로 평일 주문 시 포장은 50%, 배달은 40% 할인된다. L 사이즈는 포장과 배달 모두, M 사이즈는 포장 주문에 한해 할인이 적용되며, 할인가는 포장 기준 M 사이즈 1만4250원, L 사이즈 1만6950원, 배달 주문 L 사이즈는 2만340원이다.

주말 혜택도 이어진다. 포장 주문 시 L·M 사이즈를 자유롭게 골라 담는 1+1 혜택을, 배달 주문 시 L 사이즈 구매 고객에게 M 사이즈를 추가 증정하는 L+M 혜택을 받을 수 있다.

피자헛 관계자는 "8월에도 반값다 피자헛을 통해 더 많은 고객들이 부담 없이 피자헛의 다양한 메뉴를 즐기시길 바란다"고 말했다.

fineview@newspim.com