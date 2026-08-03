위츠, 삼성전자 '갤럭시 Z 폴드8·갤럭시 워치9' 모델 무선충전 모듈 공급

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 전력전송솔루션 전문기업 위츠가 삼성전자의 올해 하반기 플래그십 제품인 '갤럭시 Z 폴드8'과 '갤럭시 워치9'에 무선충전 모듈을 공급한다고 3일 밝혔다.

이번 공급으로 위츠는 기존 스마트폰 공급에서 폴더블 스마트폰과 프리미엄 웨어러블까지 공급 범위를 확대했다. 삼성전자의 2026년 하반기 대표 플래그십 스마트폰과 웨어러블 제품군 모두에 무선충전 모듈을 공급하게 된 것이다.

회사에 따르면 갤럭시 Z 폴드8은 삼성전자가 신규 폼팩터를 적용해 선보이는 전략 모델이다. 갤럭시 워치9 시리즈는 삼성전자 프리미엄 웨어러블 라인업을 대표하는 제품으로, 스마트폰과 함께 갤럭시 생태계를 구성하는 핵심 제품군이다.

위츠 로고. [사진=위츠]

위츠는 갤럭시 워치9의 전 모델에 무선충전 모듈을 공급하면서 스마트폰뿐 아니라 프리미엄 웨어러블까지 공급 영역을 확대했다. 이를 통해 삼성전자 모바일 생태계 내 입지를 강화했다.

위츠 관계자는 "이번 공급은 단순히 신규 모델이 추가된 것이 아니라 삼성전자 플래그십 모바일 제품군 전반으로 무선충전 모듈 공급 범위를 확대했다는 점에서 의미가 있다"며 "축적된 무선충전 기술력과 공급 경험을 바탕으로 글로벌 모바일 시장에서 고객 기반과 사업 기회를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com