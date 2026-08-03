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차바이오텍, '자가 중간엽 줄기세포 기반 복막섬유화 치료제 개발' 과제 선정

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  • 차바이오텍이 3일 이화여대와 복막섬유화 치료제 개발에 나섰다
  • 정부 지원 2억3500만원으로 2년간 줄기세포 기반 복막섬유화 세포치료제 공동 연구를 진행한다
  • 양 기관은 원천기술·공정개발을 분담해 비임상 연구와 IND 진입 기반을 마련할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이화여대와 공동 연구…2년간 최대 2억3500만원 지원
자가 중간엽 줄기세포 기반 차세대 치료제 개발 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차바이오텍이 정부 지원을 받아 이화여대와 함께 복막섬유화 치료제 개발에 나선다.

3일 차바이오텍은 과학기술정보통신부가 주관하는 '혁신형 박사후연구원 산학 연계 프로젝트' 지원사업에 이화여대와 공동 제안한 '자가 중간엽 줄기세포 기반 복막섬유화 치료제 개발' 과제가 최종 선정됐다고 밝혔다.

이번 사업은 우수 신진 연구인력과 기업의 연구개발(R&D) 인프라를 연계해 산업적 파급력이 큰 기술 개발을 지원하는 프로그램이다. 차바이오텍과 이화여대는 향후 2년간 최대 2억3500만원의 정부 지원을 받아 후보물질 도출부터 비임상 연구, 상업화 공정 개발까지 공동 연구를 수행할 예정이다.

차바이오텍 로고. [로고=차바이오텍]

공동 연구 대상인 복막섬유화는 만성 신부전 환자가 장기간 복막투석을 받는 과정에서 복막이 두꺼워지고 기능을 잃는 합병증이다. 현재 증상을 완화하는 치료 외에는 복막의 구조적 변화와 기능 저하를 근본적으로 막을 수 있는 치료제가 없어 미충족 의료수요가 높은 질환으로 꼽힌다.

양 기관은 자가 중간엽 줄기세포를 활용한 계열 내 최초(First-in-Class) 복막섬유화 세포치료제 개발을 목표로 연구를 진행한다. 이화여대 신장내과 강덕희 교수팀은 복막투석액 유래 중간엽 줄기세포 원천기술 고도화와 표준 분석법 확립을 담당하고, 차바이오텍은 세포 배양·공정개발(CMC) 기술과 품질관리 역량을 바탕으로 GMP 기준에 부합하는 표준 배양법과 대량생산 공정을 개발해 비임상 연구와 임상시험계획(IND) 진입 기반을 구축할 계획이다.

중간엽 줄기세포는 환자 본인의 조직에서 유래해 면역 거부반응 가능성이 낮고, 손상 조직으로 이동하는 호밍(Homing) 효과와 항염증·조직 재생 기능을 갖춘 것으로 알려져 있다. 회사는 이를 활용해 복막 섬유화 진행을 억제하고 손상된 조직 기능 회복 가능성을 확인할 계획이다.

계민정 차바이오텍 TPP팀 상무는 "이번 정부 과제 선정은 차바이오텍의 줄기세포 연구개발 역량과 상업화 인프라를 인정받은 결과"라며 "이화여대와 긴밀히 협력해 복막섬유화 환자를 위한 새로운 세포치료제 개발 기반을 마련하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com

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