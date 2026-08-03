라온시큐어, 블록체인 기반 진도개 혈통관리 체계 구축

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DNA 검사부터 출생·분양·반출 이력까지 통합 관리

블록체인 기반 디지털 혈통증명서 발급

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 라온시큐어가 블록체인 기반 디지털 신원인증 기술을 활용해 천연기념물 진도개의 혈통관리 체계 구축에 나선다.

3일 AI 보안·인증 플랫폼 기업 라온시큐어는 진도군이 '2026년 스마트빌리지 보급 및 확산 공모사업'으로 추진하는 '블록체인 기반 전통반려견 혈통인증관리시스템 구축사업'에 참여한다고 밝혔다. 서비스는 오는 10월 개시될 예정이다.

이번 사업은 종이 혈통증명서와 개별 데이터베이스(DB) 중심으로 운영되던 진도개 혈통관리 체계를 디지털 방식으로 전환하는 것이 핵심이다. DNA 검사 결과를 비롯해 출생, 등록, 분양, 반출, 사후관리 등 개체별 생애 이력을 통합 관리해 혈통 정보의 신뢰성과 관리 효율성을 높인다는 계획이다.

[사진=라온시큐어]

회사에 따르면 기존 종이 혈통증명서는 유통 과정에서 진위 여부를 실시간으로 확인하거나 이력을 추적하는 데 한계가 있었다. 특히 공식 관리체계 밖에서 개체가 유통될 경우 혈통 정보의 신뢰성을 확보하기 어렵다는 지적이 제기돼 왔다.

새 시스템에서는 전문기관이 개체별 DNA 검사를 실시하고, 확인된 혈통 정보를 라온시큐어의 블록체인 기반 신원·자격 인증 플랫폼 '옴니원 디지털 ID(OmniOne Digital ID)'를 활용해 디지털 혈통증명서로 발급한다. 블록체인에 기록된 정보는 임의 변경이 어려워 혈통 사칭이나 혼혈 개체의 부정 유통을 방지하는 데 활용될 전망이다.

라온시큐어는 옴니원 디지털 ID의 핵심 기술인 분산신원인증(DID)이 국내 국가 모바일 신분증 시스템과 인도네시아, 코스타리카 등 해외 디지털 신원 사업에도 적용됐다고 설명했다.

라온시큐어와 진도군은 이번 사업을 계기로 진도개의 혈통관리 체계를 고도화하고 분양 신뢰도와 브랜드 가치를 높인다는 계획이다. 향후에는 다른 보호 품종으로도 기술 적용 범위를 확대해 동물보호 분야 디지털 행정 기반을 넓혀갈 방침이다.

이정아 라온시큐어 대표는 "Web3 기반 디지털 인증은 사람뿐 아니라 다양한 대상의 신원과 자격, 이력을 신뢰할 수 있는 데이터로 연결하는 기술"이라며 "공공과 산업 전반에서 신원과 자격, 이력을 안전하게 연결하는 신뢰 인프라를 지속 고도화해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com