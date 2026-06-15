정점식·이준석, 상견례서 투표용지 사태 공조키로…"특검 추천권은 범야권"

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"이재명 정부·민주당 폭주 견제" 공감대

국정조사·특검 협력 공감대

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘과 개혁신당이 15일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대한 공동 대응에 나서기로 했다. 양당은 이재명 정부와 더불어민주당의 입법·정책 드라이브를 견제하는 과정에서 국정조사와 특검 등 현안 공조를 강화하기로 뜻을 모았다.

정점식 국민의힘 원내대표는 이날 서울 여의도 국회 개혁신당 당대표실에서 이준석 대표와 만나 "국민들은 이재명 정권과 민주당의 폭주를 목도하고 있다"며 "곧 있을 것으로 보이는 공소취소 특검과 이번 지방선거의 투표용지 부족 사태 등은 함께 대응해야 할 당면 과제"라고 말했다.

이 대표는 "이재명 정부의 폭주를 견제해야 하는 입장에서 제정당 간 교류는 긴밀해져야 한다"며 "지방선거 이후 민심이 확인되는 상황에서 공소취소 특검과 정책 폭주 문제 등 협력할 사안이 많다"고 밝혔다.

천하람 개혁신당 원내대표도 "실질적인 의미의 범야권 정당은 개혁신당과 국민의힘밖에 없다"며 "이재명 정부의 입법 폭주와 정책 폭주를 막는 데 적극 협력하겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 이준석 개혁신당 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 정점식 국민의힘 원내대표를 접견하며 인사말을 하고 있다. 2026.06.15 mironj19@newspim.com

양당은 비공개 회동에서도 투표용지 부족 사태 후속 대응 방안을 논의한 것으로 전해졌다.

이 대표는 회동 후 기자들과 만나 "이번에 발생한 투표용지 부족 사태에 따른 특검과 관련해 정 원내대표와 의견이 접근됐던 부분은 특검 추천권은 범야권에서 행사하는 것이 맞다는 점"이라며 "과거 민주당이 국회를 일방적으로 운영하면서 비교섭단체 몫을 조국혁신당이나 진보당 중심으로 행사해 온 문제를 바로잡아야 한다"고 말했다.

이어 "국정조사 특별위원회에서도 개혁신당의 역할이 크게 있어야 한다는 데 의견을 모았다"며 "최대한 일방적이지 않은 국회 운영이 이뤄져야 한다는 취지"라고 설명했다.

국민의힘도 향후 특검과 국정조사, 상임위원회 배분 등 국회 현안에서 개혁신당과 협력을 확대하겠다는 입장을 밝혔다.

최수진 국민의힘 원내수석대변인은 기자들과 만나 "민주당이 비교섭단체를 논의할 때 조국혁신당과 진보당 위주로 포함시키고 있다"며 "개혁신당과 함께 민주당 심판에 힘을 모으자는 것이 오늘 회동의 취지"라고 말했다.

그러면서 "특검이나 선관위 국정조사, 상임위 배분 등 앞으로 비교섭단체가 참여하는 사안에서 개혁신당도 적극적으로 참여했으면 좋겠다는 이야기가 있었다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 이준석 개혁신당 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 정점식 국민의힘 원내대표를 접견하며 인사말을 하고 있다. 2026.06.15 mironj19@newspim.com

다만 개혁신당은 투표용지 부족 사태를 과거 부정선거론과 연결하는 데는 선을 그었다.

천 원내대표는 공개발언에서 "투표용지 부족으로 인한 참정권 침해 문제는 매우 심각하다"면서도 "과도하게 정쟁화되거나 과거의 부정선거론과 결합돼 순수한 의미의 참정권 회복 투쟁이 오염되는 일이 없도록 정치권이 잘 다뤄줬으면 한다"고 말했다.

이 대표도 기자들과 만나 "이번 선거관리 부실은 본투표 과정에서 발생한 문제"라며 "실질적인 선관위 개혁 문제로 나아가기 위해서는 기존의 사전투표 부정선거론과는 구분해 접근해야 한다"고 강조했다.

한편 이날 회동은 정 원내대표 취임 이후 국민의힘 지도부가 개혁신당을 공식 방문한 첫 사례로, 양당은 향후 주요 현안마다 협의 채널을 가동하며 공조를 이어가기로 했다.

allpass@newspim.com