장동혁·양향자 공개 충돌..."좀비 지도부 총사퇴" vs "지지 국민·당원 모욕"

선거 책임론 두고 15일 최고위서 정면 충돌

양향자 "기득권 집착 오해 두려워" vs 장동혁 "거취 언급 자제해달라"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘 최고위원회의에서 당 지도부의 거취와 6·3 지방선거 책임론을 둘러싸고 지도부 간 정면충돌이 발생했다.

장동혁 국민의힘 대표는 지도부를 '좀비'에 비유하며 총사퇴를 요구한 양향자 최고위원의 발언을 두고 "지지를 보내주신 국민과 당원들을 모욕하는 것"이라며 강하게 반박했다.

장 대표는 15일 서울 여의도 국회 본관에서 열린 최고위원회의 말미에 "지금 국민의힘 정당과 지도부를 좀비라고 표현하는 것은 최소한의 예의가 아니다"라며 이같이 말했다.

그는 "총사퇴하고 나면 그 공백 기간에 누가 이 문제를 가지고 싸울지 눈에 그려지지 않느냐"며 "일에 선후가 있고 완급이 있다. 제발 지금은 올림픽공원에 모여서 우리를 향해 '뭐라도 하라'고 외치는 시민들의 목소리에 집중할 때"라며 투표용지 사태에 대한 특검이 우선임을 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.15 mironj19@newspim.com

장 대표는 자신의 거취 문제와 관련해서는 "당대표가 된 날부터 오늘까지 끊이지 않고 제기됐던 문제"라며 "당 지지율이 내려갈 때는 장동혁 책임이고 올라갈 때는 장동혁과 관계없는 것이라고 하며, 선거에서 이긴 곳은 장동혁이 없어서 이겼고 진 곳은 장동혁이 있어서라고 말한다"고 토로했다.

이어 선거 기간 수차례 찾았던 충남 공주·부여·청양에서 윤용근 의원이 당선된 것을 언급하며 "제가 침묵하고 아무런 답도 하지 않는 것은 당원과 국민을 모욕하는 것에 대해 침묵하는 것이기 때문에 오늘 꼭 말씀드려야겠다고 생각했다"고 덧붙였다.

앞서 양향자 최고위원은 회의 모두발언을 통해 6·3 지방선거 결과에 대한 책임을 지고 지도부가 전원 사퇴해야 한다고 촉구했다.

양 최고위원은 "지난 선거가 끝난 후 제가 이 최고위원 자리에 앉아있을 것이라고는 차마 생각하지 못했다"며 "대다수 국민들과 지지자들이 선거 결과를 보고 저를 포함해 지도부 모두가 물러날 것이라고 생각했을 것"이라고 포문을 열었다.

그는 "정치는 결국 책임이고 리더는 책임지는 사람"이라며 "국민들이 지금 우리 당 지도부를 책임을 회피하고 자리에 연연하며 기득권에 집착하는 사람들로 오해하고 있을지도 모른다는 게 너무나도 두렵다"고 했다.

장동혁 국민의힘 대표(가운데)와 양향자 최고위원(좌), 김민수 최고위원(우). [사진=뉴스핌 DB]

이어 "이에 저는 지도부 총사퇴를 제안한다. 그것이 민심을 따르는 합리적인 길"이라며 "참으로 안타깝게도 지금 우리 국민의힘 지도부는 '좀비 지도부'로 불린다. 우리에게 대한민국 미래와 보수 정당의 내일을 이끌 분명한 철학과 비전, 노선이 보이지 않기 때문"이라고 말했다.

그러면서 "후임 지도부가 이를 바로잡고 당을 이끌 수 있도록 최대한 빨리 우리가 길을 비켜줘야 한다"고 강조했다.

박준태 당대표 비서실장은 최고위 후 기자들과 만나 "지난번에는 우재준 최고위원이 지도부 책임론을 제기했는데 오늘은 출석도 안했다"며 "오늘 양 최고위원은 선거 후 처음 출석하는 최고위에 와서 총사퇴를 거론했다. 책임져야겠다 생각하면 본인들이 책임지면 된다"고 장 대표 책임론을 거론한 두 최고위원을 비판했다.

최보윤 수석대변인도 브리핑에서 "양 최고위원의 발언 이후 여러 의견이 있었고, 정희용 사무총장은 당 사무처를 대표해 강력한 유감표시를 했다"고 전했다.

이어 "비공개 회의 때 양 최고위원이 사퇴를 안 하는 상태에서 계속 회의에 참여할건지, 앞으로 어떤 입장인 건지 밝히라는 발언이 있었고, 이에 대해 양 최고위원은 별도로 입장 밝히지 않고 회의가 종료됐다"고 말했다.

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