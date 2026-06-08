이준석 "투표용지 부족 사태 정당한 분노에 부정선거 음모론 스며들어"

"특검 불가피…야당에 추천권 주고 법조인 참여도 허용해야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이준석 개혁신당 대표는 8일 투표용지 부족 사태에 대해 "정당한 분노 위에 전혀 다른 것이 올라타고 있다"며 "사전투표 부정선거론과 음모론이 스며들고 있다"고 페이스북을 통해 지적했다.

이 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "이 사태의 출발점에는 정당한 분노가 있다"며 "투표소에서 투표용지가 동나 국민이 한 표를 행사하지 못했다"고 밝혔다.

그는 "참정권이 막힌 사고"라며 "책임자는 분명히 가려져야 하고, 다시는 반복되지 않도록 선거관리위원회의 직무유기가 발생한 구조 자체를 바꿔야 한다"고 강조했다. 이어 "여기까지는 누구도 이견이 없다"고 덧붙였다.

이준석 개혁신당 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

이 대표는 "문제는 이 정당한 분노 위에 전혀 다른 것이 올라타고 있다는 점"이라며 "생전 처음 집회와 시위에 자발적으로 나선 분들은 '내 표가 사라졌다'는 대의명분 하나로 거리에 나오셨을 것"이라고 했다.

그러면서 "지금 그 현장은 점진적으로 사전투표 부정선거론, 성조기, 찬송가, 그리고 멀쩡한 사람을 향한 '대진연 프락치' 몰이와 '중국 공안' 몰이가 스며들고 있다"고 지적했다.

이 대표는 "근무 중인 경찰관에게 '머리가 길면 중국 공안 아니냐', '관등성명을 대라'며 멀쩡한 우리 국민을 중국인으로 몰아가고 있었다"며 "더구나 그렇게 지목당해 시달린 경찰관 중 하나는 과거 언론이 '치안 영웅'으로 소개했던 분이었다"고 전했다.

그는 "참정권을 지키자는 자리에서, 정작 국민을 지킨 경찰을 중국 공안으로 모는 블랙코미디가 벌어진 것"이라고 비판했다.

이 대표는 "이 조합이 무엇인지 국민은 너무나 잘 알고 있다"며 "지난 7년간 보수 진영을 블랙홀에 가두고, 끝내 망상에 기댄 계엄까지 불러온 바로 그 레퍼토리"라고 꼬집었다.

그는 "전한길 씨, 모스 탄 씨 같은 분들이 끼어드는 순간, 참정권 회복이라는 정당한 명분은 확장성을 잃고, 생전 처음 자발적으로 거리에 나선 분들의 진정성까지 함께 의심받는다"며 "저는 그 진정성을 훼손하려는 시도를 강력히 규탄한다"고 목소리를 높였다.

이 대표는 "이재명 대통령이 합동수사본부 구성을 신속하게 지시한 점은 긍정적으로 평가한다"면서도 "하지만 정부가 관장하는 수사기관은 전재수 의원에게 무혐의를 줬던 상황"이라며 "누가 신뢰하겠느냐"고 반문했다.

그는 "국민의 알권리를 위해 국정조사는 신속히 진행하되, 책임자를 끝까지 가리기 위한 특검은 불가피하다"며 "이 사안에서는 무엇을 밝히느냐 못지않게 '누가' 밝히느냐가 중요하다"고 강조했다.

이어 "가장 넓은 스펙트럼의 국민이 납득해야 하기 때문"이라며 "큰 틀에서 특별검사 추천권은 야당에 주어져야 하고, 필요하다면 그동안 사전투표에 의혹을 제기해 온 법조인들에게도 수사에 참여할 길을 열어야 한다"고 제안했다.

그는 "자신들의 설익은 주장을 노정하게 해야 그들의 지금까지의 음모론이 한계를 드러낼 것"이라고 덧붙였다.

이 대표는 "진실을 밝히는 것보다 어려운 것은 그 진실을 모두가 겸손하게 받아들이게 만드는 일"이라며 "이번 사태도 초기에 진화하지 못하면 대한민국은 또다시 분열의 늪으로 끌려갈 것"이라고 경고했다.

마지막으로 그는 "정당한 분노는 제도 개혁으로, 음모론은 단호한 거부로, 개혁신당이 그 중심을 지키겠다"고 다짐했다.

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