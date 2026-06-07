유정복 인천시장, "투표용지 부족, 선관위· 사전 투표제 폐지 개헌"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유정복 인천시장 [사진=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =유정복 인천시장이 6·3 지방선거 본투표 과정에서 발생한 '투표용지 부족 사태' 진상 촉구와 현행 사전 투표제 개선을 요구했다.

유 시장은 7일 인천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "6·3 지방선거에서 투표용지 부족이라는 전대미문의 사건이 벌어졌다"며 "선거에 있어서는 안 될 중대한 사태에 국민의 분노가 들불처럼 번지고 있다"고 밝혔다.

그는 "정부는 선관위 책임으로만 떠넘기지 말고 이 대통령을 비롯해 행정안전부 장관 등 선거 관리에 책임 있는 모든 직위자가 직접 국민에 사과하고 선관위 해체 등 국민이 납득할 수 있는 모든 조치를 해야 한다"고 요구했다.

인천에서도 지난 3일 연수구 송도5동 제1투표소와 동춘1동 제6투표소에서 투표용지가 부족해 추가 용지가 이송될 때까지 투표가 일시 중단됐다.

유 시장은 이와관련 "투표지를 기다리다 지쳐 투표를 포기하고 돌아간 시민들도 있었다고 한다"며 "국민의 참정권을 침해한 중대 사태이면서 헌정질서가 송두리째 유린당한 국가 비상상황"이라고 지적했다.

유 시장은 또 송도1동과 송도2동에서는 관내 사전 투표 숫자가 3030표 대 1440표로 똑같이 나온 사례에 대해서도 언급했다.

중앙선거관리위원회 선거 집계 결과 송도1동은 사전투표자 수 4546명에서 박찬대 후보 3030표· 유정복 후보가 1440표를 각각 얻었다. 송도2동은 사전투표자 수 4539명에서 박 후보 3030표, 유 후보 1440표를 기록했다. 송도 1동과 2동 사전투표자 수는 달랐지만 득표수는 같았다.

유 시장은 "확률적으로 극히 나올 수 없는 결과로서 수많은 시민과 언론이 강력하게 의문을 제기하고 있는 상황"이라고 했다.

유 시장은 선관위에 대해 "(과거) 가족 채용 비리와 이른바 '소쿠리 투표' 등 부실한 선거관리로 많은 국민의 신뢰를 잃고 절대 회복할 수 없는 상황이 됐다"며 해체 등 국민이 납득할 수 있는 조치를 취해야 한다고 강조했다.

그러면서 1차적으로 선관위 사무처 전면 재편과 외부감사 의무화에 이어 2차적으로 개헌을 통한 현행 선관위 체제 폐지와 국제 기준에 맞는 개편을 제안했다.

유 시장은 사전 투표제를 폐지하고 본투표를 이틀간 실시하는 '2일 간 본투표제' 도입도 주장했다.

그는 "사전 투표를 폐지하고 본투표를 이틀간 실시해 누구도 시간 부족 때문에 참정권을 포기하지 않도록 하고 부재자 투표를 확대해 국민의 참정권을 충분히 보장해야 한다"고 했다.

hjk01@newspim.com