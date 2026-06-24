윤상현 "마약, 아이들 등굣길까지 파고들어…통합대응체계 시급"

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"최근 마약사범 급증, 20·30이 절반 이상"

"중수청 출범 앞두고 전담 대응체계 논의 미룰 수 없어"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 윤상현 국민의힘 의원은 24일 최근 도심에서 발생한 마약 관련 사건을 언급하며 "우리 동네 버스정류장과 우리 아이들의 등굣길까지 마약이 파고들고 있다는 사실에 국민들은 깊은 불안과 위기감을 느끼고 있다"며 국가 차원의 통합 대응체계 구축을 촉구했다.

윤 의원은 이날 자신의 페이스북에 최근 사회관계망서비스(SNS)를 통해 알려진 '수원 마약 좀비' 영상 속 남성이 검거된 사건을 거론하며 이같이 밝혔다.

윤상현 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 "해외 뉴스에서나 보던 장면이 백주대낮 대한민국 도심 한복판에서 목격돼 국민들에게 큰 충격을 안겼다"며 "국내 마약 범죄는 이미 위험수위를 넘어섰다"고 진단했다.

윤 의원이 제시한 자료에 따르면 국내 마약사범은 최근 3년 연속 2만 명을 넘어섰으며, 이 중 절반 이상이 20·30세대인 것으로 나타났다. 또한 현재 전국 교정시설에 수용된 마약사범은 7400여 명으로 전체 수용자 10명 중 1명꼴에 달하며, 이는 4년 만에 2배 이상 급증해 교도소 내 과밀화까지 우려되는 상황이다.

이에 대해 윤 의원은 "마약은 이미 대한민국 사회 깊숙이 침투해 우리의 미래를 갉아먹고 있는 사회적 재난"이라며 "그동안 마약수사청 신설과 범정부 차원의 대응체계 구축 필요성을 지속적으로 제기해 왔다"고 강조했다.

특히 "중수청(중대범죄수사청) 출범을 앞둔 지금, 국가 차원의 전담 대응 체계를 어떻게 구축할 것인지에 대한 논의를 더 이상 미룰 수 없다"고 지적했다.

윤 의원은 실효성 있는 대책으로 ▲범정부 마약대응 체계 구축 ▲온라인 마약 거래 수사 역량 강화 ▲국제 공조 확대 및 범죄수익 환수 강화 ▲청소년 예방교육 및 중독 치료·재활 체계 혁신 등을 제안했다.

마지막으로 윤 의원은 "수원 버스정류장에서 포착된 충격적인 장면은 대한민국 사회에 경종을 울리고 있다"며 "지금 행동하지 않는다면 오늘의 충격이 내일의 일상이 될 수 있는 만큼, 우리 아이들의 등굣길과 평범한 일상을 반드시 지켜내야 한다"고 덧붙였다.

allpass@newspim.com