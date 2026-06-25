전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.25 (목)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

삼성·SK '호남' 투자 두고 공방…野 "기업 팔 비틀어" vs 與 "자발적 결정"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국민의힘은 25일 이재명 정권이 호남 반도체 클러스터를 정치 목적 위해 강제 추진했다고 비판했다
  • 한동훈·나경원 등은 반도체 입지는 기업 경영 판단인데 정부가 정치적 사욕으로 개입했다며 관치·사회주의식 지령이라고 공격했다
  • 민주당은 호남 투자가 글로벌 AI 수요 대응 위한 기업의 전략적 판단이며 입지 경쟁력도 높다며 왜곡·지역 갈등 조장을 중단하라고 맞섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국민의힘 "李정권 '네가 가라 호남' 압박
기업 경영 판단의 영역인데 매우 이례적"
민주당 "풍부한 인프라 갖춘 자발적 판단
수도권 vs 비수도권 지역 갈등 조장 멈춰야"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 여야가 삼성전자와 SK하이닉스의 호남 반도체 클러스터 조성을 두고 정면으로 격돌했다.

야당인 국민의힘은 정부가 시장 논리를 무시하고 기업의 팔을 비틀어 투자를 강제하는 관치 행정을 펴고 있다고 비판했다. 집권 여당인 더불어민주당은 글로벌 인공지능(AI) 수요에 대응하기 위해 기업들이 내린 자발적이고 전략적인 경영 판단이라며 맞섰다.

이재명 대통령이 한미 관세협상 후속 민관합동회의를 직접 주재하면서 발언하고 있다. 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차 그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등이 참석했다. [사진=청와대]

◆ 국민의힘 "임기 5년 정부의 정치 사욕…사회주의식 정치 지령"

장동혁 국민의힘 대표는 25일 국회 최고위원회의에서 "이재명 정권은 여전히 정신을 차리지 못하고 있다"며 "우리 경제의 버팀목인 반도체 산업을 호남에 보내겠다고 한다"고 말했다.

이어 "수백조 원을 투자하는 기업의 사활이 걸린 프로젝트는 용수와 전기, 인력 등 제반 여건을 기업이 검토해 결정할 문제"라며 "대통령이 직접 '네가 가라 호남'을 압박하고 있다"고 말했다.

신동욱 최고위원은 "삼성전자와 SK하이닉스가 호남에 대규모 투자를 하는 것이 국가 경제에 나쁠 것은 없다"면서도 "정부 압박에 따른 결정이라면 심각한 문제"라고 지적했다. 그는 "이재용과 최태원은 이런 투자를 이런 방식으로 결정하면 안 된다"며 "기업의 미래와 국가 백년대계를 고려해야 한다"고 말했다.

국민의힘 대구·경북(TK) 의원들은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "국가 균형 발전이라는 명분 아래 산업 정책이 정치적 논리에 의해 좌우돼서는 안 된다"며 "반도체 산업은 인력·전력·용수·공급망 등 경제성과 산업 논리에 따라 결정돼야 한다"고 강조했다.

그러면서 "민간 기업의 투자 판단에 정치적 영향력이 개입되지 않도록 정책 결정 과정을 투명하게 공개하라"고 촉구했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 25일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.25 mironj19@newspim.com

◆"반도체 투자 입지는 기업의 경영 판단 영역, 매우 이례적"

한동훈 무소속 의원도 자신의 페이스북에 "'반도체 산업'은 '민주당 명청대전 전대용 총알'이 아닙니다"라는 제목의 글을 올렸다.

한 의원은 "이재명 정권은 제2 반도체 클러스터와 관련해 호남으로 가는 것을 기정사실화 한다"며 "용인 반도체 클러스터가 완공도 되지 않았는데 포화 상태라고 말하는데 가동해보지 않은 클러스터가 이미 포화 상태라는 것을 이재명 정권은 어떻게 판단한 것이냐"고 따져 물었다.

그는 "정부가 먼저 특정 지역을 정할 것이 아니라 기업이 어디가 가장 경쟁력 있는 입지인지 객관적으로 검토하는 것이 순서"라며 "임기 5년의 정부가 단기 정치 논리로 기업의 투자 입지에 이런 식으로 정치적 사욕을 앞세워 개입하면 그 비용과 위험은 기업과 국민, 그리고 다음 세대가 부담하게 된다"고 지적했다.

나경원 의원은 페이스북을 통해 "300조 투자 결정을 기업이 아니라 청와대 정책실장이 주도해 선언한다? 사회주의 국가 정치 지령인가? 정치 지령으로 반도체가 찍어내지나?"라고 거세게 비판했다.

나 의원은 "노란봉투법으로 기업 손발을 묶어놓고 청와대가 사장 행세하며 팔을 비틀고 있다"며 "이재명 정권의 선거표 계산으로 기업의 수백조 원을 강제 동원하면 그 참혹한 청구서는 주가 폭락과 일자리 증발 부작용으로 오롯이 국민에게 돌아온다"고 주장했다.

삼성전자 사장 출신인 고동진 의원은 "반도체 투자 입지는 기업의 경영 판단 영역인데 정부 정책 실장이 정부의 치적인 것처럼 공식 석상에서 투자 지역을 말하고 합의된 것처럼 공개하는 것은 매우 이례적"으로 "직권 남용이고 강요이자 시장 질서 침해"라고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 25일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.25 mironj19@newspim.com

◆ 민주당 "입지 경쟁력 갖춘 전략적 경영 판단…지역 갈등 조장 말라"

민주당은 이번 호남 투자가 철저히 기업의 경제적 이익에 기반한 결정이라며 국민의힘의 공세를 정면 반박했다.

광주 동남을 지역구로 둔 안도걸 의원은 이날 국회에서 열린 당 정책조정회의에서 "정부의 팔 비틀기가 아닌 기업의 자발적, 경제적 판단"이라며 "국민의힘이 이번 투자를 두고 선거용 정치 공학, 관치 경제라고 주장하며 사실을 왜곡하고 있다"고 비판했다.

그는 "이번 투자는 글로벌 AI 반도체 수요 폭증에 대응하기 위해 기업들이 스스로 내린 전략적 경영 판단"이라고 강조했다.

안 의원은 호남의 입지 조건에 대해 "반도체 공정에 필수적인 안정적인 전력 공급 능력과 풍부한 산업 용수, 넓은 산업 용지, 미래 확장성 등 기업이 가장 중요하게 고려하는 입지 경쟁력을 갖췄다"고 평가했다.

국민의힘을 향해 "이번 투자를 수도권 대 비수도권이라는 낡은 프레임으로 해석하며 지역 갈등을 부추기고 있다"며 "기업의 미래 투자 전략마저 정치적 공방 대상으로 삼고 근거 없는 관치 경제 프레임으로 기업 활동을 위축시키려는 것은 국가 경쟁력 강화에 전혀 도움이 되지 않는다"고 날을 세웠다.

◆민주당 안에선 호남 내 전북, 전남·광주권 분산배치 목소리 나와 

호남 내 '분산 배치'가 필요하다는 목소리도 나왔다. 전북에 지역구를 둔 김의겸 의원은 자신의 페이스북에 "사촌이 논을 사서 배가 아파하는 말이 아니다"라며 "호남 반도체 투자에 열렬한 박수를 보내지만 '용인 몰빵' 부작용이 '광주 몰빵'으로 이어지지 않으려면 분산 배치하는 것이 필요하다"고 말했다.

김 의원은 "한 지역에 모든 시설을 몰아넣으면 전력과 용수, 가스 등 인프라에 가해지는 부담이 임계점을 넘게 되고 국가 반도체 산업 전체가 마비되는 치명적인 결과를 초래할 수 있다"며 "가장 효과적인 것은 한 회사는 전북, 다른 한 회사는 전남·광주권에 배치하는 것"이라고 정부에 요청했다.

allpass@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00
사진
이만희 신천지 총회장 구속 [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 국민의힘 책임당원 집단 가입 의혹을 받는 이만희 신천지예수교증거장막성전(신천지) 총회장이 구속됐다. 서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 24일 오후 2시 정당법 위반 등 혐의를 받는 이 총회장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고, 이날 밤 "증거인멸의 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.  이 총회장은 지난 2021∼2024년 국민의힘 대선·총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제한 혐의를 받고 있다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 국민의힘과의 정교유착 비리 의혹을 받고 있는 이만희 신천지 총회장이 24일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 photo@newspim.com 이 사건을 수사한 정교유착 비리 검·경 합동수사본부는 신천지가 '필라테스 프로젝트' 등 이름으로 신도들의 국민의힘 입당을 독려했고, 5만여 명이 넘는 신도가 국민의힘에 당원으로 가입한 것으로 의심하고 있다. 합수본에 따르면 20대 대선을 앞둔 2021년 7∼9월 신천지 신도 6482명이 입당한 것을 시작으로 2022년 1월 2873명, 2022년 12∼1월 3만5073명, 2023년 9월∼2024년 1월 1만2044명이 당원으로 가입한 것으로 조사됐다. 합수본은 신천지가 교회 건물 용도 변경을 비롯한 각종 교단 내 현안을 해결하기 위해 조직적으로 당원 가입을 진행했다고 보고 있다. 합수본은 이 총회장에 대해 지난 22일 구속영장을 청구했다. 앞서 지난 17일 '신천지 2인자'로 지목된 고동안 전 총회 총무 등 신천지 전직 간부 3명이 이 총회장과 같은 혐의로 구속됐다. gdy10@newspim.com 2026-06-24 23:16

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동