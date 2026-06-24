김용범 "용인 반도체 지방 이전 절대 아냐"…호남 클러스터 '추가 조성'

"수도권 2035년까지 완공…제2클러스터 논의 마무리 단계"

[서울=뉴스핌] 김미경 신정인 기자 = 김용범 청와대 정책실장은 24일 최근 발표된 삼성전자와 SK하이닉스의 호남반도체클러스터 투자 계획과 관련해 "용인에 짓기로 한 반도체 클러스터를 지방으로 옮기는 것은 절대 아니다"라며 "수도권 클러스터와 제2 클러스터를 동시에 추진하는 것"이라고 밝혔다.

김 실장은 이날 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 토론회에서 "정부와 부처, 반도체 기업 간 입지 논의가 진행 중"이라며 이같이 설명했다.

김용범 청와대 정책실장이 24일 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 토론회에서 기조연설을 하고 있다. [사진=관훈클럽TV]

김 실장은 "평택·용인·이천·청주 등 우리나라 반도체가 주로 위치해 있는데, 용인에 추가적으로 짓겠다는 것"이라며 "삼성은 용인에 크게 하려고 하고, SK하이닉스도 용인 쪽에 거대 팹(생산공장)을 짓기로 했다"고 말했다.

그는 "SK하이닉스는 3호기를 당초 2044년 완공 계획에서 2034년으로 당겼는데, 제가 보기엔 더 당겨야 한다"며 "이미 예고한 것의 적어도 10년은 당겨야 하고, 삼성도 12년은 당겨야 한다. 2044년이나 2048년까지 예고된 수도권 클러스터를 2033년, 2035년까지 다 당겨서 완성해야 한다"고 강조했다.

김 실장은 "수도권은 우리가 지을 수 있는 만큼 다 짓고, 수도권에 땅이 모든 것을 집중해야 된다는 것은 당연히 아니다"라며 "수도권 제약 조건 때문에 더 이상 땅이 없다면 새로운 클러스터를 만드는 것"이라고 부연했다.

특히 "용인 클러스터를 다 짓고 나서 시작하면 늦는다. 용인이 완공된 뒤 시작하면 수요를 맞출 수 없다"며 "시작은 최소 7~8년 먼저 해야 되는데 용인을 다 짓고 시작하라는 것은 산업 특성을 모르는 것"이라고 지적했다.

그러면서 "정부에서도 거대한 입지와 전력, 용수를 어떻게 지원할 것인가 방안을 진지하게 논의하고 있다"며 "초기 단계는 아니고 논의 후반부가 마무리되는 단계에 다가와 있다"고 전했다.

김 실장은 "(부지가) 확정되면 기업들과 부처들이 한꺼번에 모여서 국민에게 설명하는 자리를 마련하려고 한다. 조만간 마련될 것으로 예상한다"며 "혼란이 있어서는 안 된다"고 힘줘 말했다.

김용범(오른쪽 첫번째) 청와대 정책실장이 24일 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 토론회에서 패널의 질문을 듣고 있다. [사진=관훈클럽TV]

지역 갈등 우려에 대해서는 "어느 특정 지역 대상보다는 산업별 최적 특성에 맞는 입지를 찾는 것"이라며 "정부가 균형성장을 한다고 해서 기업들이 어마어마한 투자를 쉽게 결정할 일은 없다"고 선을 그었다.

아울러 "(지역 갈등과 같은) 혼란이 있어서는 절대 안 된다. 그런 문제가 없도록 입지나 전력 같이 머리를 맞대고 계획을 짜는 단계"라고 덧붙였다.

동남권 소외 우려가 제기되는 것에는 "동남권도 당연히 계획을 짜고 있다"며 "이번에 반도체와 AI, 피지컬 AI를 다 연관된 산업으로 보고 있고, 피지컬 AI의 기초가 되는 산업은 전부 동남권에 있다"고 설명했다.

the13ook@newspim.com