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김용범 "초과세수로 담대한 청년 프로그램 만들 것…대규모 성과급, 제도적 기준 필요"

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  • 김용범 정책실장은 24일 담대한 청년 프로그램 반영을 밝혔다
  • 반도체 호황 속 고용절벽에 내년 예산과 추가세수 활용 계획했다
  • 성과급 배분은 프랑스식 산식 참고해 제도 기준 마련하겠다 말했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

관훈클럽 초청 토론회
청년 위한 정책 내년 예산 반영 예고
"반도체 호황, 2030년 넘어갈 수도"

[서울=뉴스핌] 김미경 신정인 기자 = 김용범 청와대 정책실장은 24일 반도체 슈퍼 사이클에 따른 '기록적 호황'과 인공지능(AI) 시대의 '극단적 고용 절벽'이 공존하는 미증유의 경제 국면이 균형적 성장으로 이어질 수 있도록 내년 예산에 추가 세수를 활용한 '담대한 청년 프로그램'을 반영하겠다고 밝혔다. 

또 김 실장은 반도체 관련 대기업의 천문학적인 성과급 분배 문제에 대해 프랑스식 산식 등을 참고해 제도적 기준을 마련하겠다고 했다.

김 실장은 이날 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 초청 토론회에서 청년을 위한 정책적 대안을 묻는 질문에 이 같은 정부의 정책 방향을 제시했다.

김용범 청와대 정책실장이 24일 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 토론회에서 기조연설을 하고 있다. [사진=관훈클럽TV]

◆ "역대급 반도체 호황, 구조적 국면…2027년 예산에 '담대한 청년 플랜' 반영"

김 실장은 최근 한국 경제가 마주한 상황을 "단순한 경기 사이클이 아닌, 과거에 경험하지 못한 매우 특별한 구조적 호황"이라고 규정했다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업들의 매출과 법인세 수입이 예상을 뛰어넘을 것으로 전망하면서 정부 차원의 세수 활용 방안의 윤곽을 공개했다.

김 실장은 "올해 중동 전쟁 여파 등으로 25조 원 규모의 추가경정예산을 편성했지만 앞으로 이보다 훨씬 더 큰 규모의 추가 세수가 들어올 것으로 본다"며 "미래 대응 기금을 쌓아두기만 할 것이 아니라 문제의 크기와 재원 규모에 걸맞은 담대한 프로그램을 선용해야 한다"고 강조했다.

삼성전자와 SK하이닉스의 올해 예상 영업이익 합산은 500조 원을 넘어선다. 정부는 이에 따라 법인세로 110조 원 이상을 거둬들일 수 있을 것으로 예상하고 있다. 정부는 이 재원을 양극화 해소와 청년층 지원에 집중 투자할 계획이다.

김 실장은 "기록적인 호황의 정반대 편에는 신입사원을 뽑지 않는 극단적인 고용 절벽이 있다"며 "각 부처에 이전에 본 적 없는 대규모의 청년 프로그램을 주문했으며, 이는 2027년 예산안에 본격적으로 반영될 것"이라고 설명했다. 최근 신설된 '청년 누들 아카데미'와 6만 명이 신청한 '모두의 창업' 등이 그 일환이다.

취업 대신 창업만을 유도한다는 우려에 대해 김 실장은 "AI시대에는 누구나 여러 번 직장을 옮기고 창업을 경험할 수밖에 없다"며 "창업이 일자리의 대안이 아니라 생애주기 속 하나의 과정이자 경험이 되도록 정부가 리스크를 완화하고 기반을 넓히려는 것"이라고 설명했다.

김용범 청와대 정책실장이 24일 서울 중구 한국프레스센터 19층 기자회견장에서 열린 관훈클럽 초청 관훈토론회에 참석하고 있다. [사진=관훈클럽TV]

◆ "반도체 호황, 2030년 넘어갈 수도…오히려 전력 부족이 공포"

반도체 슈퍼사이클의 정점과 지속 기간에 대해 김 실장은 시장의 낙관론보다 더 큰 규모의 대비가 필요하다고 강조했다.

김 실장은 "현재 글로벌 빅테크 기업들이 2029~2030년에 준공될 반도체 공장의 물량까지 미리 확보하기 위해 3~5년 장기 계약을 체결하고 있다"며 일각에서 제기하는 단기 고점 우려를 일축했다.

다만 시장을 무조건 낙관하는 것은 아니라고 선을 그었다. 김 실장은 "오히려 이 거대한 수요를 우리가 전력 등 인프라 측면에서 제대로 뒷받침하지 못할 수 있다는 두려움이 있다"며 "'전기 괴물'이 더 빠른 속도로 다가와 우리를 잡아먹을 것 같다는 공포가 있을 정도다. 생각보다 훨씬 큰 규모로 공급 기반을 준비해야 한다"고 말했다.

◆ '영업이익률 70%' 대기업 성과급…"프랑스 사례 참고 '룰' 만들 것"

역대급 호황 이면에 가려진 노동계의 성과급 요구와 사회적 소외감 문제도 언급됐다. SK하이닉스의 영업이익률이 70%, 삼성전자가 45%에 달하는 상황에서 노사 간에 대규모 성과급 합의가 있었다.   

이와 관련해 김 실장은 정부가 제도적으로 지침을 마련할 필요가 있다는 점은 인정했다.

김 실장은 "실리콘밸리의 천재 수백 명이 만든 이익과 달리, 한국 반도체 대기업은 거대한 제조 기반 위에서 이 같은 경이적인 영업이익률을 내고 있다"며 "성장률이 높은 특별 이익을 배분할 때 단체교섭의 대상이 될 수 있는지, 절차와 한도는 어떠해야 하는지 이제 규칙을 만들어야 한다"고 밝혔다.

구체적인 대안으로 프랑스의 특별이익 배분 제도를 제시했다. 김 실장은 "프랑스는 1958년에 특별이익 중 노동이 기여한 비율만큼을 산식으로 계산해 나누되 1인당 사회보험 수령액을 넘지 못하도록 한도를 두는 깔끔한 사례를 정립했다"고 설명했다. 김 실장은 "이러한 해외 사례들을 종합적으로 검토하고 사회적 논의를 거쳐 실현된 이익의 크기에 걸맞은 합리적인 제도를 고민하겠다"고 말했다.

the13ook@newspim.com

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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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