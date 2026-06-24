김용범, 지지율 하락 관련 "정책 방향 유지…큰 전환 없다"

관훈클럽 토론회

"세심하게 듣고 신중히 정책 만들 것"

[서울=뉴스핌] 김미경 신정인 기자 = 김용범 청와대 정책실장은 24일 이재명 정부의 국정운영 지지율 하락과 관련해 "큰 방향 전환보다는 미진하게 생각한 부분들을 더 세심하게 듣고 신중하게 정책을 만들어야겠다는 입장"이라고 밝혔다.

김 실장은 이날 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 토론회 기조연설 후 질의응답에서 "지지율은 당연히 중요하다"며 "지지율이 크게 변화할 때는 국민들의 아쉬움과 불만이 반영돼 있겠지만, 노동·세제·주택 문제 때문에 지지율이 빠졌다고 생각하지는 않는다"고 말했다.

김용범 청와대 정책실장이 24일 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 토론회에서 패널의 질문에 답하고 있다. [사진=관훈클럽TV]

여론조사기관 리얼미터가 최근 발표한 6월 3주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 15~19일 조사, 무선 100% 임의번호 자동응답(ARS)방식, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 보면 이 대통령 국정수행 긍정평가는 46.7%로 전주보다 4.8%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율이 50% 미만으로 떨어진 것은 취임 후 처음이다. 반면 부정 평가는 49.7%로 5.5%p 상승했다.

리얼미터는 6·3 지방선거 관리 부실 사태와 여당 내 당권 갈등이 지지율 하락에 영향을 줬다고 분석했다.

이 대통령은 지난 19일 지지율 하락과 관련해 "여러 가지 분석이 있겠지만 제일 큰 건 '먹고살기 힘들어 죽겠는데 (정치권은) 뭘 가지고 싸우는 거냐, 도대체 너네 다툼이라는 것이 우리 삶과 무슨 상관이고 우리가 맡긴 공적 업무랑 무슨 상관이냐'가 아닐까 하는 게 제 생각"이라고 입장을 밝히기도 했다.

김 실장은 "이 대통령도 취임 1주년 때 얘기했고 최근 1~2주 사이에 양극화 얘기를 많이 하고 민생 얘기를 많이 하고 청년 세대에 전면적인 관심을 더 둬야겠다고 내부적으로 논의하고 있다"며 "기조 문제 때문에 지지율이 움직였다고 생각하지는 않는다. 들여다볼 부분은 있겠지만 큰 전환보다는 세심하게 듣고 정책을 만들어야 한다"고 강조했다.

김선걸 매일경제 논설위원이 "정책 방향에 문제가 없다고 생각하느냐"고 재차 묻자 김 실장은 "노동·세제·주택 때문에 지지율이 빠졌다고 생각하지 않는다"면서도 "선거라는 큰 정치적 이벤트가 있어서 같이 들여다볼 문제"라고 답했다.

the13ook@newspim.com