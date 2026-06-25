장동혁, 삼전닉스 호남 투자에 "李, 반도체 줄테니 정청래 떨어뜨려 달라는 것"

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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 25일 이재명 대통령이 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK 회장을 불러 호남에 반도체 클러스터 조성을 요청한 것에 대해 "반도체 줄테니 정청래 떨어뜨려 달라는 것"이라고 비판했다.

장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "'삼전닉스'가 없었다면 이재명은 뭘로 버텼을까"라며 "주가도, 수출도, 성장률도 삼전닉스만 붙잡고 버티고 있다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 25일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.25 mironj19@newspim.com

그는 "급기야 민주당 전당대회까지 삼전닉스에게 맡길 태세"라며 "이재명이 삼전닉스 회장들을 직접 불러, 호남에 반도체 클러스터 만들라고 을러댄다"고 꼬집었다.

이어 "조만간 대대적인 프로젝트 발표회라도 열 것 같다"며 "반도체 줄테니 정청래 떨어뜨려 달라는 것"이라고 비판했다.

장 대표는 "이 정도면 정청래가 불쌍할 지경"이라며 "어렵던 시절 버티다 간신히 반도체 빛 좀 보는데, 이것저것 다 뜯기고 있는 삼전닉스도 참 안타깝다"고 덧붙였다.

그러면서 "대한민국 경제의 미래가 걸린 반도체 산업을 조자룡 헌 칼 쓰듯 아무 데나 막 써댄다"고 목소리를 높였다.

장 대표는 "이러고도 정청래가 당 대표 되면, 호남 반도체 클러스터는 취소?"라며 비판의 수위를 높였다.

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