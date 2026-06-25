장동혁, 삼전닉스 호남 투자에 "李, 반도체 줄테니 정청래 떨어뜨려 달라는 것"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표는 25일 이재명 대통령의 호남 반도체 클러스터 요청을 두고 정청래 떨어뜨려 달라는 것이라 비판했다.
- 장 대표는 이재명이 삼성전자·SK에 의존해 경제를 버틴다며 민주당 전당대회까지 반도체 기업에 맡길 태세라고 꼬집었다.
- 그는 반도체 산업을 정치적으로 남용해 정청래 견제에 이용한다며 삼전닉스와 정청래 모두 안타깝다고 지적했다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 25일 이재명 대통령이 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK 회장을 불러 호남에 반도체 클러스터 조성을 요청한 것에 대해 "반도체 줄테니 정청래 떨어뜨려 달라는 것"이라고 비판했다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "'삼전닉스'가 없었다면 이재명은 뭘로 버텼을까"라며 "주가도, 수출도, 성장률도 삼전닉스만 붙잡고 버티고 있다"고 지적했다.
그는 "급기야 민주당 전당대회까지 삼전닉스에게 맡길 태세"라며 "이재명이 삼전닉스 회장들을 직접 불러, 호남에 반도체 클러스터 만들라고 을러댄다"고 꼬집었다.
이어 "조만간 대대적인 프로젝트 발표회라도 열 것 같다"며 "반도체 줄테니 정청래 떨어뜨려 달라는 것"이라고 비판했다.
장 대표는 "이 정도면 정청래가 불쌍할 지경"이라며 "어렵던 시절 버티다 간신히 반도체 빛 좀 보는데, 이것저것 다 뜯기고 있는 삼전닉스도 참 안타깝다"고 덧붙였다.
그러면서 "대한민국 경제의 미래가 걸린 반도체 산업을 조자룡 헌 칼 쓰듯 아무 데나 막 써댄다"고 목소리를 높였다.
장 대표는 "이러고도 정청래가 당 대표 되면, 호남 반도체 클러스터는 취소?"라며 비판의 수위를 높였다.
oneway@newspim.com