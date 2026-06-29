[3대 메가프로젝트] 이재용 회장 "AI 반도체 속도전"…광주 신규 단지·충청 HBM 투자

광주 신규 거점 검토…천안·온양 HBM 팹 집중 투자

구미 로봇·울산 배터리·부산 기판·송도 바이오 육성

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 인공지능(AI) 반도체 수요 대응을 위해 광주를 신규 반도체 단지 후보지로 계획하고 있다고 밝혔다. 고대역폭메모리(HBM) 팹은 천안·온양 등 충청권에 집중 투자하고, 로봇과 AI 데이터센터는 경북 구미에 배치하는 등 삼성의 핵심 미래 사업을 전국 주요 거점과 연결하겠다는 구상이다.

이 회장은 29일 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 "AI로 인해 기술 패러다임이 상상하지 못할 속도로 변화하고 있다"며 "저희를 포함한 반도체 기업들의 적극적인 투자에도 불구하고 폭발적인 수요에 대응하기엔 부족하다는 것이 시장의 시각"이라고 말했다.

이어 "기흥, 화성, 평택에 이어 용인국가산단의 투자 일정이 많이 빨라졌고 새로운 단지를 준비해야 할 시점도 앞당겨졌다"며 "대통령님 말씀대로 속도전"이라고 강조했다.

이재명(가운데) 대통령이 29일 오후 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 이재용(앞쪽) 삼성전자 회장, 최태원(뒤쪽) SK그룹 회장과 함께 국민의례를 하고 있다. [사진=KTV]

◆ 광주 후보지로 신규 단지 검토

이 회장은 신규 반도체 단지 후보지로 광주를 언급했다. 그는 "여러 지역 중 전력, 용수, 인력 확보 그리고 여러 인프라 등 많은 인센티브 지원이 기대되는 지역은 광주"라며 "광주를 후보지로 계획하고 있다"고 밝혔다.

삼성은 기존 기흥·화성·평택 반도체 생산거점에 이어 용인국가산단 투자 속도를 높이는 동시에 신규 거점 확보를 검토하고 있다. AI 확산으로 반도체 수요가 급증하면서 기존 투자 계획만으로는 시장 변화에 대응하기 어렵다는 판단이 반영된 것으로 풀이된다.

◆ 천안·온양에 HBM 팹 집중 투자

HBM 관련 투자는 충청권에 집중된다. 이 회장은 "AI 모델의 학습과 추론에 없어서는 안 될 HBM은 반도체 칩을 적층하는 최첨단 기술이 필요하고 메인 팹 수준의 공정을 요구한다"고 설명했다. 이어 "HBM 팹은 기존의 반도체 후공정 팹과 함께 천안·온양 등 충청권에 집중 투자하겠다"고 했다.

HBM은 여러 개의 D램을 수직으로 쌓아 데이터 처리 속도와 전력 효율을 높인 고부가 메모리다. AI 가속기와 데이터센터 수요가 급증하면서 글로벌 메모리 업체들의 핵심 경쟁 분야로 떠올랐다. 삼성은 HBM 생산과 첨단 패키지 역량을 충청권 후공정 거점과 연계해 AI 반도체 경쟁력을 강화할 계획이다.

◆ 구미 로봇·송도 바이오로 전국 거점 확대

이 회장은 피지컬 AI와 휴머노이드 로봇 분야 투자 계획도 밝혔다. 그는 "로봇 수요는 공장 등 산업현장뿐만 아니라 가정과 식당, 병원, 요양시설 등 사회 곳곳에서 크게 늘어날 전망"이라며 "삼성그룹 내부용 AI 데이터센터와 로봇 관련 투자는 경북 구미에 집중하겠다"고 말했다.

배터리와 조선, 패키지 기판, 바이오 등 그룹 핵심 사업도 지역별 거점 투자를 확대한다. 삼성SDI가 추진하는 차세대 전고체 배터리와 에너지저장시스템(ESS)용 배터리는 경남 울산을 중심으로 투자하고, 차세대 조선 사업은 경남 거제에 계속 투자한다는 계획이다.

삼성전기가 생산하는 최첨단 패키지 기판은 부산 공장을 중심으로 투자를 확대한다. 이 회장은 "반도체 칩과 메인보드를 연결하는 최첨단 패키지 기판은 AI 서버뿐만 아니라 일반 서버, 컴퓨터, 전기자동차에도 꼭 필요한 제품"이라고 설명했다.

삼성의 전략 사업인 바이오는 인천 송도에 집중 투자한다. 이 회장은 "성장 가능성이 큰 바이오 사업은 인천 송도에 집중 투자해 세계 최대의 바이오 단지로 키우겠다"고 말했다.

이 회장은 "기업과 정부, 지자체가 함께 힘을 모으면 대통령님께서 말씀하시는 대체불가한 대한민국을 만들 수 있다고 확신한다"며 "항상 위기의식을 갖고 기업인의 본분인 고객 중심, 품질 중시 그리고 최첨단 기술 혁신과 우수 인재 양성에 매진해 글로벌 경쟁에서 초격차로 앞설 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

kji01@newspim.com