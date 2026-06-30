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[3대 메가프로젝트] 용인만으론 부족하다…삼성·SK, 서남권 반도체 벨트 띄운 이유

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AI 핵심 요약

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  • 삼성전자와 SK하이닉스가 30일 호남·서남권을 차기 AI 반도체 생산 거점으로 추진하겠다고 밝혔다.
  • AI 확산으로 메모리·반도체 수요가 폭증해 수도권 기존 단지로는 한계가 있어 대규모 부지와 전력·용수 인프라가 갖춰진 서남권·광주가 새 클러스터 후보지로 부상했다.
  • 두 회사는 반도체 생산기지와 호남·서남권 AI 데이터센터를 연계해 수백조원 규모 투자와 AI 산업 생태계 조성에 나서겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 메모리 수요 폭증에 생산기지 확장 필요
대규모 부지·전력·용수 인프라 확보가 관건

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자와 SK하이닉스가 차기 인공지능(AI) 반도체 생산 거점으로 호남·서남권을 지목한 배경에는 대규모 부지와 전력·용수 인프라 확보 가능성이 자리하고 있다. AI 서비스 확산으로 메모리 수요가 폭발적으로 늘면서 용인·평택 등 기존 수도권 중심 생산기지만으로는 중장기 수요 대응이 어렵다는 판단에서다.

30일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장과 전영현 삼성전자 부회장은 나란히 신규 반도체 생산 거점 필요성을 강조했다.

전날 삼성은 AI 시대 기술 패러다임 변화에 대응하기 위해 국내에 총 2655조원을 투자하겠다고 밝혔다. 이 가운데 호남 지역 첨단산업 분야에는 약 425조원을 투입한다. SK하이닉스도 용인 600조원, 청주 100조원, 서남권 400조원 등 총 1100조원 규모의 중장기 투자 전략을 공개했다.

전날 발표가 투자 규모와 권역별 구상에 초점이 맞춰졌다면 이날 현장에서는 양사가 왜 호남·서남권을 차기 반도체 거점으로 보고 있는지에 대한 판단이 구체화됐다.

곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장이 30일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 발표를 하고 있다. [사진=KTV]

◆ SK하이닉스 "용인만으론 수요 충족 어려워"

곽 사장은 이날 발표에서 AI 산업이 학습 단계를 넘어 실제 서비스가 본격 확산되는 시대로 진입하면서 메모리 수요가 폭발적으로 증가하고 있다고 진단했다. AI 시대 메모리가 단순 부품을 넘어 AI 성능을 결정짓는 핵심 인프라로 역할이 커졌다는 설명이다.

곽 사장은 "향후 미래 수요가 폭발적으로 증가한다는 전제 하에 SK하이닉스는 용인 클러스터만으로는 충분히 수요를 충족하기 어려워 새로운 반도체 클러스터가 필요하게 됐다"고 말했다.

이어 "전 세계적으로 메모리 공급 부족이 심화되고 있고 이에 따라 새로운 반도체 클러스터를 빠르게 확보해야 하며 대규모 부지에 안정적인 전력과 용수 공급이 가능한 입지가 필요하다"고 설명했다.

SK하이닉스가 서남권을 주목하는 이유도 여기에 있다. 대형 메모리 팹을 짓기 위해서는 대규모 부지와 안정적인 전력·용수 공급이 필수적인데, 서남권이 이 같은 조건을 충족할 수 있는 후보지로 떠오르고 있다는 것이다.

곽 사장은 "그런 측면에서 서남권은 반도체 클러스터에 필요한 조건을 만족할 것으로 기대되는 입지"라며 "서남권 클러스터에 생산 기반을 구축해 글로벌 메모리 수요에 대응해 나가겠다"고 덧붙였다.

전영현 삼성전자 부회장이 30일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 발표를 하고 있다. [사진=KTV]

◆ 삼성 "평택·용인 이후 새 단지 준비 시점 당겨져"

삼성전자도 같은 문제의식을 내놨다. 전 부회장은 이날 삼성의 호남 지역 투자 계획을 설명하면서 AI 반도체 수요 확대에 따라 기존 생산 거점 이후의 새로운 단지 준비 시점이 앞당겨지고 있다고 밝혔다.

전 부회장은 "현재 저희가 보는 미래 반도체 수요는 엄청나게 크게 증가할 것으로 예상하고 있다"며 "기흥을 시작으로 반도체 사업을 시작했고, 화성 단지를 다 채우고 지금 평택이 공장 입장에서는 마무리 단계에 있고, 그 다음 단지인 용인 국가산단의 투자 일정이 점점 빨라지고 있다"고 말했다.

이어 "이에 따라 용인 반도체 국가산업단지 이후에 새로운 단지를 준비해야 될 시점도 점점 당겨지고 있는 상황"이라고 설명했다.

삼성전자는 여러 지역을 검토한 결과 광주를 후보지로 계획하고 있다고 밝혔다. 전력과 용수 등 반도체 필수 인프라, 인력 확보, 정주 여건, 인센티브 지원 가능성 등을 종합적으로 고려했다는 설명이다.

전 부회장은 "여러 지역 중 특히 전력, 용수 등 반도체의 필수 인프라와 인력 확보, 정주 여건 등 많은 인센티브 지원이 기대되고 있는 광주를 후보지로 계획하고 있다"고 말했다. 이어 "이와 같은 모든 여건이 마련되면 광주의 팹 2기를 시작해서 약 400조원의 투자를 계획하고 있다"고 했다.

삼성의 호남 투자 전체 규모는 약 425조원이다. 이 가운데 반도체 메인 팹 신규 투자가 약 400조원 규모로 제시됐다. 삼성은 해남 솔라시도에 약 17조원을 투자해 국가 AI 데이터센터도 구축할 계획이다.

[AI 인포그래픽=김정인 기자]

◆ 생산기지·AI 데이터센터 묶는 새 벨트 부상

이날 발표에서는 반도체 생산기지와 AI 데이터센터를 연계한 산업 생태계 구상도 제시됐다. SK그룹은 반도체 생산기지와 함께 AI 데이터센터 인프라를 전국적으로 확대한다는 계획이다.

곽 사장은 "우선 5기가와트(GW) 규모를 시작으로 전국에 15GW 수준의 AI 데이터센터를 단계적으로 구축할 계획"이라며 "특히 서남권에는 1GW 규모의 AI 데이터센터를 구축하고 반도체 생산과 AI 컴퓨팅이 시너지를 내는 AI 산업 생태계를 이곳에서 만들어 가겠다"고 말했다.

삼성도 AI 데이터센터와 미래 에너지 투자를 함께 제시했다. 전 부회장은 해남 솔라시도 국가 AI 데이터센터 구축 계획을 언급하며 정부의 빠른 가동 지원을 요청했다. 또 무탄소 에너지 정책에 동참하고 에너지 자립 실현에 기여하겠다고 전했다.

다만 실제 투자 확정과 집행까지는 전력·용수·부지·인력·정주 여건 확보가 관건이다. SK하이닉스는 서남권 생산 기반 구축 방향을 제시했고, 삼성전자는 광주를 후보지로 언급한 만큼 구체 입지와 착공 시점은 정부·지자체와의 협의 과정에서 확정될 전망이다.

kji01@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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