[3대 메가프로젝트] 삼성, 광주에 반도체 팹 2기…호남 425조 투자 시동

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해남엔 210MW급 AI 데이터센터 구축

미래에너지·물류까지 첨단산업 거점화

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성이 호남 지역을 반도체와 인공지능(AI) 데이터센터, 미래 에너지를 아우르는 첨단산업 거점으로 육성한다. 광주에는 약 400조원을 투자해 신규 반도체 팹 2기를 건설하고, 해남 솔라시도에는 삼성SDS가 210MW급 AI 데이터센터를 구축한다.

삼성은 30일 광주광역시 김대중컨벤션센터에서 열린 '서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 이 같은 내용의 호남 지역 투자 계획을 밝혔다.

삼성은 글로벌 최첨단 반도체 클러스터, AI 데이터센터, 미래 에너지 등을 육성하기 위해 호남에 총 425조원을 투자할 계획이다. 광주와 해남, 고창 등을 중심으로 반도체 생산기지와 AI 인프라, 무탄소 에너지, 물류 거점을 함께 조성한다는 구상이다.

전영현 삼성전자 부회장이 30일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 발표를 하고 있다. [사진=KTV]

◆ 광주에 400조원…차기 반도체 거점 추진

삼성전자는 광주에 약 400조원을 투자해 신규 반도체 팹 2기를 건설할 계획이다. 광주를 기흥·화성·평택·용인에 이은 차기 글로벌 반도체 거점으로 조성하겠다는 구상이다.

삼성은 AI 확산으로 글로벌 반도체 수요가 급증할 것으로 보고 있다. 이에 따라 기흥·화성·평택에 이어 용인 국가산업단지 투자 일정이 빨라지고 있으며, 용인 이후 새로운 반도체 클러스터를 준비해야 할 시점도 앞당겨졌다는 판단이다.

삼성전자는 여러 지역 중 광주를 차기 후보지로 계획하고 있다. 전력과 용수 등 반도체 필수 인프라, 인력 확보, 정주 여건, 인센티브 지원 가능성 등을 종합적으로 고려한 결과다.

광주 반도체 클러스터가 조성되면 수도권과 함께 국내 반도체 산업을 이끄는 차기 핵심 클러스터가 될 것으로 기대된다.

◆ 해남 솔라시도에 210MW AI 데이터센터

해남 솔라시도에는 삼성SDS가 210MW급 AI 데이터센터를 구축한다. 2028년 첫 가동을 목표로 2026년 하반기 착공할 예정이다.

솔라시도 AI 데이터센터는 AI 경제 성장의 기반 인프라 역할을 맡는다. 정부 인공지능전환(AX) 지원 헤드쿼터로서 금융, 국방, 공공서비스 분야 AX를 지원하고, 대학·연구소·기업의 연구개발(R&D) 역량 강화에도 활용될 예정이다.

또 로봇 AI 모델 학습·추론 등 산업 피지컬 AI를 지원하고, 공조·보안·네트워크 업체 입주 등 연관 산업 생태계를 만드는 거점 역할도 할 것으로 전망된다.

삼성은 AI 데이터센터를 반도체 생산기지와 연계해 호남 지역을 AI 인프라 핵심 권역으로 키운다는 계획이다.

◆ 무탄소 에너지·물류 거점도 조성

삼성물산은 호남에서 탄소중립과 에너지 자립 실현을 위한 무탄소 미래 에너지 투자를 추진한다.

투자 분야는 원전과 신재생에너지 등 무탄소 발전, 영광 수전해 설비 등 원전 기반 수소 생산, 고온수전해(SOEC) 기반 그린수소 생산기술 실증 등이다.

광주와 고창에는 삼성전자가 제조·물류 인프라를 확충한다. 광주사업장에는 디지털 트윈 기반 혁신 허브 공장과 히트펌프·공조기 등 생산시설을 구축한다. 전북 고창에는 글로벌 최첨단 물류센터 건설을 추진한다.

삼성은 이번 투자를 통해 호남을 반도체 생산, AI 데이터센터, 미래 에너지, 물류가 결합된 첨단산업 거점으로 육성한다는 방침이다.

kji01@newspim.com