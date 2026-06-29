[3대 메가프로젝트] 삼성·SK, 4755조원 국내 투자...반도체 초격차 확보 속도전(종합)

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삼성 2655조·SK 2100조 투자 발표

삼성, 반도체 클러스터 육성에 2030조...호남 425조 투자

SK, 용인-청주-호남 잇는 반도체 생산벨트 구축

[서울=뉴스핌] 정승원 김정인 기자 = 삼성전자와 SK가 반도체 초격차를 확보하기 위해 총 4755조원 규모의 투자 계획을 발표했다.

삼성전자는 인공지능(AI) 시대 기술 패러다임 변화에 대응하기 위해 2655조원 규모의 국내 투자에 나선다. SK는 AI 데이터센터 (AI DC)에 1000조원, 반도체 공급 확장에 1100조원 등 총 2100조원을 투자한다.

◆ 삼성, 반도체·배터리·RX에 총 2655조원 투자

삼성은 29일 최첨단 미래 산업 육성을 위해 총 2655조원을 국내에 투자하겠다고 밝혔다. AI 시대에 상상을 초월한 속도로 바뀌는 기술 패러다임에 선제적으로 대응하고 미래 경쟁력을 강화하기 위한 차원이다.

삼성은 평택캠퍼스와 용인 국가산업단지를 비롯한 반도체 클러스터 육성에 2030조원을 투자한다. 이와 함께 AI 반도체, 로봇, 배터리, IT 부품·소재를 중심으로 호남·충청·영남에도 625조원을 투입한다.

호남에는 총 425조원이 투입된다. 삼성은 글로벌 최첨단 반도체 클러스터, AI 데이터센터, 미래 에너지 등을 육성하기 위해 호남 투자를 추진한다. 이 가운데 반도체 투자만 400조원 규모다.

삼성전자는 광주에 신규 반도체 팹 건설과 디지털 트윈 기반 혁신 허브 구축을 추진한다. 삼성은 AI 확산으로 반도체 수요가 폭발적으로 늘면서 기흥·화성, 평택, 용인에 이은 차기 반도체 클러스터 조성 시점을 당초 계획보다 앞당길 필요가 있다고 판단했다.

여러 지역 중 전력, 용수, 인력 확보 및 양성, 정주 여건 등 인센티브 지원이 기대되는 광주를 후보지로 계획하고 있다. 광주 반도체 클러스터가 조성되면 수도권과 함께 국내 반도체 산업을 이끄는 양대 핵심 클러스터 역할을 할 것으로 전망된다.

광주사업장에 스마트가전을 위한 디지털 트윈 기반 혁신 허브 공장도 구축한다. AI 데이터센터에 필요한 히트펌프·공조기 등 생산시설도 갖출 계획이다.

해남에는 최첨단 소버린 AI 인프라를 확보한다. 삼성SDS가 주도하는 컨소시엄은 해남 솔라시도 AI 데이터센터를 건립할 예정이다. 소버린 AI는 해외 빅테크에 대한 의존 없이 한 국가가 주체적으로 개발하고 통제하는 독립적인 AI 생태계를 뜻한다.

솔라시도 AI 데이터센터는 정부 AX(AI Transformation) 지원 헤드쿼터로 금융, 국방, 공공서비스 인공지능전환(AX)을 지원하고 대학·연구소·기업의 연구개발(R&D) 역량 강화, 산업 피지컬 AI 지원, 연관 산업 생태계 조성 거점 역할을 할 것으로 예상된다.

삼성물산은 호남에 태양광 발전 설비, 원전 기반 수소 생산시설, 그린수소 R&D를 위한 실증단지 조성에도 투자한다. 전북 고창에는 삼성전자가 글로벌 최첨단 물류센터를 건설할 예정이다.

충청권에는 총 140조원이 투자된다. 삼성은 고대역폭메모리(HBM) 팹, 최첨단 디스플레이, 차세대 배터리, AI 서버용 패키지 기판 등 산업 고도화를 위해 충청권 투자를 확대한다.

삼성전자는 천안·온양에 56조원을 투자해 최첨단 HBM 팹을 구축할 계획이다. HBM은 AI 산업을 구동하는 핵심 메모리로 AI 모델의 학습과 추론에 필수적인 부품으로 꼽힌다.

영남에도 총 60조원이 투입된다. 삼성은 주력 제조업에 AX와 로봇전환(RX)을 접목해 기존 제조업을 최첨단 산업으로 전환하고 국가 산업 엔진으로서의 역할을 강화한다는 계획이다.

이재용 삼성전자 회장은 이날 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 "기업과 정부, 지자체가 함께 힘을 모으면 대통령님께서 말씀하시는 대체불가한 대한민국을 만들 수 있다고 확신한다"며 "항상 위기의식을 갖고 기업인의 본분인 고객 중심, 품질 중시 그리고 최첨단 기술 혁신과 우수 인재 양성에 매진해 글로벌 경쟁에서 초격차로 앞설 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

[AI 인포그래픽= 김정인 정승원 기자]

◆ SK, AI DC·반도체에 총 2100조원 투자

SK는 AI 데이터센터와 반도체 생산기지 등 AI 산업의 핵심 인프라를 전국에 구축해 대한민국을 글로벌 AI 강국으로 도약시킨다는 구상을 발표했다.

SK는 AI 생태계의 핵심 인프라인 AI 데이터센터를 전국 각 지역에 총 15GW 규모로 구축하고 이를 '글로벌 AI 수출국'으로서의 기반으로 삼겠다는 계획이다. SK는 AI 메모리 수요에 선제적으로 대응하기 위해 총 1100조원 규모의 투자 로드맵을 마련하고 용인·청주·호남권을 아우르는 반도체 생산 벨트 구축도 추진한다.

SK텔레콤을 주축으로 총 15GW 규모의 AI 데이터센터를 단계적으로 구축해 나갈 계획이다. 1단계로 전력과 부지를 갖춘 여러 지역에 5GW 규모의 AI 데이터센터를 단계적으로 구축하고, AI 수요와 투자 여건을 고려하며 2035년에 추가 10GW 규모의 AI데이터센터를 순차적으로 확대할 계획이다.

이번 프로젝트에는 전략적 파트너 투자, 고객사 입주 계약, 프로젝트 파이낸싱 등을 통해 약 1000조 원 규모의 투자가 이뤄질 것으로 예상된다.

SK하이닉스도 시장 변화에 대응하기 위해 기술 혁신과 생산능력 확대를 지속하는 한편 생산기반을 한층 확대한다. SK하이닉스는 총 1100조 원 규모의 중장기 투자 전략을 마련하고 용인-청주-호남권을 잇는 AI 메모리 생산벨트 구축을 추진한다.

기존 생산거점을 고도화하는 동시에 차세대 생산거점을 단계적으로 확보해 급증하는 글로벌 AI 메모리 수요에 대응하고 안정적인 공급망을 구축한다는 계획이다. SK하이닉스는 빠르게 늘어나는 메모리 수요에 대응하기 위해 용인 반도체 클러스터의 조기 완공을 추진 중이다.

당초 2045년 완공 예정이었던 용인 클러스터는 일정을 12년 앞당겨 2033년까지 4번째 팹의 건설을 완료하는 것을 목표로 하고 있다. 이후 생산을 위한 설비와 장비 등이 단계적으로 투자되면 용인클러스터에는 총 600조원이 투입될 예정이다.

기존 생산거점인 청주 역시 낸드 증산을 위한 투자를 앞당겨 역량을 한층 끌어올린다. SK하이닉스는 청주에 약 100조원을 투자해 낸드 신규 팹 건설과 생산장비 도입 등 시설 투자를 진행하고 HBM 후공정을 담당하는 첨단 패키징 역량 등도 강화할 예정이다.

SK하이닉스는 글로벌 AI 확산으로 급증하는 메모리 수요에 대응하기 위해 또 하나의 대형 거점이 필요하다는 입장이다. 대규모 반도체 생산기지를 구축하기 위해서는 넓은 부지와 전력·용수 등 기반 인프라를 신속하고 안정적으로 확보하는 것이 필수적이다.

이에 대규모 부지 확보가 가능하고 정부와 지자체가 전력·용수 등 인프라 구축을 추진하고 있어 관련 조건을 충족할 것으로 기대되는 호남권을 차세대 생산거점으로 준비해 나간다는 계획이다.

향후 투자가 본격 추진될 경우 부지 확보와 팹 건설, 생산설비 도입 등을 포함해 총 약 400조 원이 단계적으로 투입될 예정이다.

최태원 SK그룹 회장은 "대한민국이 AI를 추진하는 궁극적 목표는 '지능 생산 시장'을 활성화해 사회의 고비용을 획기적으로 줄이고 국민 경제를 성장시키는 것"이라며 "AI 데이터센터 및 반도체 생산 기지 등 SK가 만드는 AI 인프라는 다양한 산업까지 함께 성장하는 발판으로 작용해 대한민국의 핵심 성장 기반이 될 것"이라고 밝혔다.

origin@newspim.com