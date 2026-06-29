[3대 메가프로젝트] 삼성·SK, 4755조원 국내 투자…李대통령 "한국형 AI 산업혁명" [종합2보]

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삼성 2655조·SK 2100조 초대형 투자 계획 발표

삼성, 반도체 클러스터 2030조...호남 425조 투자

SK, 용인-청주-호남권 잇는 반도체 생산벨트 구축

"반도체·피지컬AI·AI데이터센터, 초격차 산업강국

기업 손해 없게 더 나은 투자 돕는 것이 정부 할 일"

[서울=뉴스핌] 김미경 정승원 김정인 기자 = 삼성전자와 SK가 반도체 초격차 산업 강국으로 도약할 수 있도록 4755조 원 규모의 사상 최대의 지방 투자 계획을 내놨다.

삼성전자는 인공지능(AI) 시대 기술 패러다임 변화에 대응하고자 2655조 원 규모의 국내 투자에 나선다. SK는 AI 데이터센터(AI DC)에 1000조 원, 반도체 공급 확장에 1100조 원 등 2100조 원을 투자한다.

[AI 인포그래픽=김정인 기자]

◆ 삼성, 반도체·배터리·RX에 2655조 원 투자

삼성은 29일 최첨단 미래 산업 육성을 위해 2655조 원을 국내에 투자하겠다고 밝혔다. AI 시대에 상상을 초월한 속도로 바뀌는 기술 패러다임에 선제적으로 대응하고 미래 경쟁력을 강화하기 위한 차원이다.

이를 위해 삼성은 평택캠퍼스와 용인 국가산업단지를 비롯한 반도체 클러스터 육성에 2030조 원을 투자한다. AI 반도체와 로봇, 배터리, 정보통신(IT) 부품·소재를 중심으로 호남권·충청권·영남권에도 625조 원을 투입한다.

호남권에는 425조 원이 투입된다. 삼성은 글로벌 최첨단 반도체 클러스터와 AI 데이터센터, 미래 에너지를 육성하기 위해 호남권 투자를 추진한다. 이 가운데 반도체 투자만 400조 원 규모다.

이재용 삼성전자 회장은 이날 청와대 영빈관에서 이재명 대통령 주재로 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 투자 계획과 관련해 "기업과 정부, 지방자치단체가 함께 힘을 모으면 이 대통령께서 말씀하는 대체 불가한 대한민국을 만들 수 있다고 확신한다"고 강조했다.

이 회장은 "항상 위기의식을 갖고 기업인의 본분인 고객 중심과 품질 중시, 최첨단 기술 혁신과 우수 인재 양성에 매진해 글로벌 경쟁에서 초격차로 앞설 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

[AI 인포그래픽=김정인 기자]

◆ SK, AI DC·반도체에 총 2100조 원 투자

SK는 AI 데이터센터와 반도체 생산기지 등 AI 산업의 핵심 인프라를 전국에 구축해 대한민국을 글로벌 AI 강국으로 도약시킨다는 구상을 발표했다.

SK는 AI 생태계의 핵심 인프라인 AI 데이터센터를 전국 각 지역에 15GW(기가 와트) 규모로 구축하고 이를 '글로벌 AI 수출국'으로서의 기반으로 삼겠다는 계획이다. SK는 AI 메모리 수요에 선제적으로 대응하기 위해 1100조 원 규모의 투자 로드맵을 마련하고 용인·청주·서남권을 아우르는 반도체 생산 벨트도 구축한다.

SK텔레콤을 주축으로 15GW 규모의 AI 데이터센터도 단계적으로 구축해 나간다. 1단계로 전력과 부지를 갖춘 여러 지역에 5GW 규모의 AI 데이터센터를 단계적으로 조성한다. AI 수요와 투자 여건을 고려해 오는 2035년에 추가 10GW 규모의 AI데이터센터를 순차적으로 확대한다.

이번 프로젝트에는 전략적 파트너 투자와 고객사 입주 계약, 프로젝트 파이낸싱을 통해 약 1000조 원 규모의 투자가 이뤄질 것으로 예상된다.

최태원 SK그룹 회장은 투자계획 발표에서 "대한민국이 AI를 추진하는 궁극적 목표는 '지능 생산 시장'을 활성화해 사회의 고비용을 획기적으로 줄이고 국민 경제를 성장시키는 것"이라고 강조했다.

최 회장은 "AI 데이터센터와 반도체 생산 기지 등 SK가 만드는 AI 인프라는 다양한 산업까지 함께 성장하는 발판으로 작용해 대한민국의 핵심 성장 기반이 될 것"이라고 말했다.

이재명(가운데) 대통령이 29일 오후 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 이재용(오른쪽) 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장과 함께 대한민국의 대도약을 위한 파이팅을 외치고 있다. [사진=청와대]

◆ "역사상 가장 큰 성과"…李대통령, 기업 결단에 사의

이 대통령은 이날 반도체와 피지컬 AI, AI 데이터센터를 중심으로 한국형 AI 생태계 구축에 정부와 민간의 역량을 총결집하겠다고 선언했다.

특히 이 대통령은 청와대에 3대 메가프로젝트를 직접 관할하는 담당관을 두고 신속한 집행을 직접 챙기겠다며 사업 추진의 강한 의지를 밝혔다.

이 대통령은 국민보고회에서 "오늘 발표는 국가 역량을 대대적으로 투자하고 지방정부의 역량을 최대한 동원해 새로운 가능성과 새로운 미래를 열게 됐다는 자부심이 있다"며 "지금까지 이뤄낸 많은 일 중 이번 성과가 가장 큰 국민적·역사적 성과"라고 평가했다.

이어 보고회에 직접 참석한 이 회장과 최 회장을 비롯한 산업계 전반에 감사를 표하며 "여러분들이 만들어낸 이 거대한 대전환의 결단을 정부가 전적으로 잘 지원하겠다"고 약속했다.

특히 이 대통령은 세계 경제 지형이 AI로 재편되는 상황에서 초격차 산업 강국으로의 대도약을 이루려면 '속도전'이 핵심이라고 강조했다.

이 대통령은 "AI 대항해 시대, AI 신대륙을 선점하고자 하는 미국과 중국을 포함한 주요국들이 사활을 건 경쟁을 벌이고 있는 상황"이라며 "천문학적 규모의 기업 투자, 그리고 정부 지원이 어우러진 국가 대항전이 펼쳐지고 있다"고 진단했다.

이 대통령은 "오직 속도전만이 살 길"이라며 "어떤 나라보다 빠른 속도로 AI의 핵심 요소를 확보해야 한다"고 힘줘 말했다.

이재명(가운데) 대통령이 29일 오후 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 이재용(왼쪽) 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장이 참석한 가운데 보고회를 주재하고 있다. [사진=청와대]

◆ "기업 손해 안 보게 더 나은 투자 돕는 것이 정부 할 일"

이 대통령은 일각에서 제기하는 '기업에 지방 투자 압박' 우려에는 명확히 선을 그었다. 이 대통령은 "기업들에 손실과 위험을 강요하며 국가적 필요를 관철하는 것이 아니라 기업이 손해 보지 않고 더 나은 전망을 갖고 투자할 수 있도록 정부 역량을 대대적으로 투여하겠다"고 설명했다.

대규모 산업 벨트 구축에 필요한 재원과 관련해 지자체와 긴밀한 협조 체계를 구축하기로 했다. 이 대통령은 "정부 힘만으로는 한계가 있어 지방정부의 연계가 필요한데, 다행히 광주·전남 지역은 통합에 따른 지원금 중 적게는 5조 원에서 많게는 20조 원 전체를 투자할 수 있다는 입장"이라며 "(정부가 할 수 있는) 판단과 행동의 여지가 매우 크다"고 말했다.

이 대통령은 "정부는 법과 정책 정비 등 필요한 어떤 혁신도 마다하지 않겠다"며 "여기 모인 모두가 원팀(one team)이 돼 새로운 대도약을 이끌어내자"고 당부했다.

이재명(가운데) 대통령이 29일 오후 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 이재용(오른쪽) 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장과 함께 대규모 투자 계획의 성공적인 추진을 다짐하는 의미에서 손을 맞잡고 있다. [사진=청와대]

◆ 반도체 남방한계선 무너졌다…릴레이 국민보고회 연다

강훈식 대통령 비서실장은 이날 청와대 춘추관에서 국민보고회 사후 브리핑을 열고 "'3대 메가프로젝트'는 지난 반년 이상 준비한 결과물"이라고 밝혔다.

강 실장은 "올해 들어 예상보다 큰 반도체 슈퍼사이클이 전개되면서 한국 기업들이 1분기 역대 최고 영업 이익을 기록하는 등 상황이 급변했다"며 "중장기 글로벌 메모리 반도체 초과 수요와 피지컬 AI으로의 전환에 대응하고자 이번 프로젝트를 추진하게 됐다"고 배경을 설명했다.

특히 강 실장은 "3대 메가프로젝트는 정부를 대표하는 시그니처 사업이자 역사적인 과업인 만큼 정부는 반드시 성공시킨다는 확고한 의지를 갖고 있다"며 "머지않아 대통령이 프로젝트 추진 상황을 직접, 그리고 수시로 챙기는 것을 국민께서 보실 수 있을 것"이라고 말했다.

강 실장은 "오는 30일부터는 호남권을 시작으로 충청권(반도체·디스플레이·2차전지·바이오), 영남권(방산·항공·우주)에서 릴레이 국민보고회가 예정돼 있다"며 "단군 이래 이런 규모의 투자가 릴레이로 발표된 사례는 없다. 이번 투자는 지방 투자의 신호탄이 될 것"이라고 힘줘 말했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 29일 오후 서울역 대합실에서 시민들이 이재명 대통령이 주재하는 3대 메가프로젝트 국민보고회를 TV 생중계로 시청하고 있다. 2026.06.29 yeawon2@newspim.com

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