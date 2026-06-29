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[3대 메가프로젝트] 삼성·SK, 4755조원 국내 투자…李대통령 "한국형 AI 산업혁명" [종합2보]

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AI 핵심 요약

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  • 삼성전자와 SK가 29일 반도체·AI 초격차 위해 지방에 4755조 투자했다
  • 삼성은 평택·용인 반도체 클러스터 등 국내 반도체·배터리·AI 인프라에 2655조 투자한다
  • SK는 전국 AI 데이터센터와 반도체 벨트 구축에 2100조 투자하고 정부는 속도전·지원 의지 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성 2655조·SK 2100조 초대형 투자 계획 발표
삼성, 반도체 클러스터 2030조...호남 425조 투자
SK, 용인-청주-호남권 잇는 반도체 생산벨트 구축
"반도체·피지컬AI·AI데이터센터, 초격차 산업강국
기업 손해 없게 더 나은 투자 돕는 것이 정부 할 일"

[서울=뉴스핌] 김미경 정승원 김정인 기자 = 삼성전자와 SK가 반도체 초격차 산업 강국으로 도약할 수 있도록 4755조 원 규모의 사상 최대의 지방 투자 계획을 내놨다.

삼성전자는 인공지능(AI) 시대 기술 패러다임 변화에 대응하고자 2655조 원 규모의 국내 투자에 나선다. SK는 AI 데이터센터(AI DC)에 1000조 원, 반도체 공급 확장에 1100조 원 등 2100조 원을 투자한다.

[AI 인포그래픽=김정인 기자]

◆ 삼성, 반도체·배터리·RX에 2655조 원 투자

삼성은 29일 최첨단 미래 산업 육성을 위해 2655조 원을 국내에 투자하겠다고 밝혔다. AI 시대에 상상을 초월한 속도로 바뀌는 기술 패러다임에 선제적으로 대응하고 미래 경쟁력을 강화하기 위한 차원이다.

이를 위해 삼성은 평택캠퍼스와 용인 국가산업단지를 비롯한 반도체 클러스터 육성에 2030조 원을 투자한다. AI 반도체와 로봇, 배터리, 정보통신(IT) 부품·소재를 중심으로 호남권·충청권·영남권에도 625조 원을 투입한다.

호남권에는 425조 원이 투입된다. 삼성은 글로벌 최첨단 반도체 클러스터와 AI 데이터센터, 미래 에너지를 육성하기 위해 호남권 투자를 추진한다. 이 가운데 반도체 투자만 400조 원 규모다.

이재용 삼성전자 회장은 이날 청와대 영빈관에서 이재명 대통령 주재로 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 투자 계획과 관련해 "기업과 정부, 지방자치단체가 함께 힘을 모으면 이 대통령께서 말씀하는 대체 불가한 대한민국을 만들 수 있다고 확신한다"고 강조했다.

이 회장은 "항상 위기의식을 갖고 기업인의 본분인 고객 중심과 품질 중시, 최첨단 기술 혁신과 우수 인재 양성에 매진해 글로벌 경쟁에서 초격차로 앞설 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

[AI 인포그래픽=김정인 기자]

◆ SK, AI DC·반도체에 총 2100조 원 투자

SK는 AI 데이터센터와 반도체 생산기지 등 AI 산업의 핵심 인프라를 전국에 구축해 대한민국을 글로벌 AI 강국으로 도약시킨다는 구상을 발표했다.

SK는 AI 생태계의 핵심 인프라인 AI 데이터센터를 전국 각 지역에 15GW(기가 와트) 규모로 구축하고 이를 '글로벌 AI 수출국'으로서의 기반으로 삼겠다는 계획이다. SK는 AI 메모리 수요에 선제적으로 대응하기 위해 1100조 원 규모의 투자 로드맵을 마련하고 용인·청주·서남권을 아우르는 반도체 생산 벨트도 구축한다.

SK텔레콤을 주축으로 15GW 규모의 AI 데이터센터도 단계적으로 구축해 나간다. 1단계로 전력과 부지를 갖춘 여러 지역에 5GW 규모의 AI 데이터센터를 단계적으로 조성한다. AI 수요와 투자 여건을 고려해 오는 2035년에 추가 10GW 규모의 AI데이터센터를 순차적으로 확대한다.

이번 프로젝트에는 전략적 파트너 투자와 고객사 입주 계약, 프로젝트 파이낸싱을 통해 약 1000조 원 규모의 투자가 이뤄질 것으로 예상된다.

최태원 SK그룹 회장은 투자계획 발표에서 "대한민국이 AI를 추진하는 궁극적 목표는 '지능 생산 시장'을 활성화해 사회의 고비용을 획기적으로 줄이고 국민 경제를 성장시키는 것"이라고 강조했다.

최 회장은 "AI 데이터센터와 반도체 생산 기지 등 SK가 만드는 AI 인프라는 다양한 산업까지 함께 성장하는 발판으로 작용해 대한민국의 핵심 성장 기반이 될 것"이라고 말했다.

이재명(가운데) 대통령이 29일 오후 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 이재용(오른쪽) 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장과 함께 대한민국의 대도약을 위한 파이팅을 외치고 있다. [사진=청와대]

◆ "역사상 가장 큰 성과"…李대통령, 기업 결단에 사의

이 대통령은 이날 반도체와 피지컬 AI, AI 데이터센터를 중심으로 한국형 AI 생태계 구축에 정부와 민간의 역량을 총결집하겠다고 선언했다.

특히 이 대통령은 청와대에 3대 메가프로젝트를 직접 관할하는 담당관을 두고 신속한 집행을 직접 챙기겠다며 사업 추진의 강한 의지를 밝혔다.  

이 대통령은 국민보고회에서 "오늘 발표는 국가 역량을 대대적으로 투자하고 지방정부의 역량을 최대한 동원해 새로운 가능성과 새로운 미래를 열게 됐다는 자부심이 있다"며 "지금까지 이뤄낸 많은 일 중 이번 성과가 가장 큰 국민적·역사적 성과"라고 평가했다.

이어 보고회에 직접 참석한 이 회장과 최 회장을 비롯한 산업계 전반에 감사를 표하며 "여러분들이 만들어낸 이 거대한 대전환의 결단을 정부가 전적으로 잘 지원하겠다"고 약속했다.

특히 이 대통령은 세계 경제 지형이 AI로 재편되는 상황에서 초격차 산업 강국으로의 대도약을 이루려면 '속도전'이 핵심이라고 강조했다.  

이 대통령은 "AI 대항해 시대, AI 신대륙을 선점하고자 하는 미국과 중국을 포함한 주요국들이 사활을 건 경쟁을 벌이고 있는 상황"이라며 "천문학적 규모의 기업 투자, 그리고 정부 지원이 어우러진 국가 대항전이 펼쳐지고 있다"고 진단했다. 

이 대통령은 "오직 속도전만이 살 길"이라며 "어떤 나라보다 빠른 속도로 AI의 핵심 요소를 확보해야 한다"고 힘줘 말했다.

이재명(가운데) 대통령이 29일 오후 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 이재용(왼쪽) 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장이 참석한 가운데 보고회를 주재하고 있다. [사진=청와대]

◆ "기업 손해 안 보게 더 나은 투자 돕는 것이 정부 할 일"

이 대통령은 일각에서 제기하는 '기업에 지방 투자 압박' 우려에는 명확히 선을 그었다. 이 대통령은 "기업들에 손실과 위험을 강요하며 국가적 필요를 관철하는 것이 아니라 기업이 손해 보지 않고 더 나은 전망을 갖고 투자할 수 있도록 정부 역량을 대대적으로 투여하겠다"고 설명했다.

대규모 산업 벨트 구축에 필요한 재원과 관련해 지자체와 긴밀한 협조 체계를 구축하기로 했다. 이 대통령은 "정부 힘만으로는 한계가 있어 지방정부의 연계가 필요한데, 다행히 광주·전남 지역은 통합에 따른 지원금 중 적게는 5조 원에서 많게는 20조 원 전체를 투자할 수 있다는 입장"이라며 "(정부가 할 수 있는) 판단과 행동의 여지가 매우 크다"고 말했다.

이 대통령은 "정부는 법과 정책 정비 등 필요한 어떤 혁신도 마다하지 않겠다"며 "여기 모인 모두가 원팀(one team)이 돼 새로운 대도약을 이끌어내자"고 당부했다.

이재명(가운데) 대통령이 29일 오후 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 이재용(오른쪽) 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장과 함께 대규모 투자 계획의 성공적인 추진을 다짐하는 의미에서 손을 맞잡고 있다. [사진=청와대]

◆ 반도체 남방한계선 무너졌다…릴레이 국민보고회 연다

강훈식 대통령 비서실장은 이날 청와대 춘추관에서 국민보고회 사후 브리핑을 열고 "'3대 메가프로젝트'는 지난 반년 이상 준비한 결과물"이라고 밝혔다.

강 실장은 "올해 들어 예상보다 큰 반도체 슈퍼사이클이 전개되면서 한국 기업들이 1분기 역대 최고 영업 이익을 기록하는 등 상황이 급변했다"며 "중장기 글로벌 메모리 반도체 초과 수요와 피지컬 AI으로의 전환에 대응하고자 이번 프로젝트를 추진하게 됐다"고 배경을 설명했다.

특히 강 실장은 "3대 메가프로젝트는 정부를 대표하는 시그니처 사업이자 역사적인 과업인 만큼 정부는 반드시 성공시킨다는 확고한 의지를 갖고 있다"며 "머지않아 대통령이 프로젝트 추진 상황을 직접, 그리고 수시로 챙기는 것을 국민께서 보실 수 있을 것"이라고 말했다. 

강 실장은 "오는 30일부터는 호남권을 시작으로 충청권(반도체·디스플레이·2차전지·바이오), 영남권(방산·항공·우주)에서 릴레이 국민보고회가 예정돼 있다"며 "단군 이래 이런 규모의 투자가 릴레이로 발표된 사례는 없다. 이번 투자는 지방 투자의 신호탄이 될 것"이라고 힘줘 말했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 29일 오후 서울역 대합실에서 시민들이 이재명 대통령이 주재하는 3대 메가프로젝트 국민보고회를 TV 생중계로 시청하고 있다. 2026.06.29 yeawon2@newspim.com

the13ook@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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