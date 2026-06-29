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2026.06.29 (월)
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[3대 메가프로젝트] '최대 규모' 릴레이 지역 투자…강훈식 "정부 대표 시그니처 사업"

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 정부가 29일 반도체 지방 시대를 열었다.
  • 삼성전자와 SK가 서남권에 새 생산거점을 짓는다.
  • 정부는 용수·송전 대책과 특화단지 공모를 예고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서남권에 제2 반도체 거점 구축 "반도체 남방한계선 붕괴"
다중 수원 활용해 100만t 이상 용수 확보
주민 수용성 높이는 송전망 구축…'지역 간 경쟁' 유도

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 정부가 '반도체 남방한계선'을 깨고 본격적인 '반도체 지방 시대'를 연다.

삼성전자와 SK는 서남권에 제2의 반도체 생산 거점을 조성하는 등 총 4755조 원 규모의 투자를 단행한다.

청와대는 수도권 집중을 완화하고 지역균형발전을 이루겠다는 이재명 대통령의 확고한 의지와 치열한 첨단산업 경쟁의 돌파구를 마련해야 하는 기업의 필요가 상승작용을 일으켜 일군 역사적 성과라고 평가하고 있다. 

강훈식 대통령비서실장은 29일 오후 청와대 춘추관에서 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회' 사후 브리핑을 열고 "'3대 메가프로젝트'는 지난 반년 이상 준비한 결과물"이라고 밝혔다.

강 실장은 "올해 들어 예상보다 큰 반도체 슈퍼사이클이 전개되면서 우리 기업들이 1분기 역대 최고 영업이익을 기록하는 등 상황이 급변했다"며 "중장기 글로벌 메모리 반도체 초과 수요와 피지컬 인공지능(AI)으로의 전환에 대응하고자 이번 프로젝트를 추진하게 됐다"고 배경을 설명했다.

강 실장은 특히 "3대 메가프로젝트는 정부를 대표하는 시그니처 사업이자 역사적인 과업인 만큼, 정부는 반드시 성공시킨다는 확고한 의지를 갖고 있다"며 "머지않아 대통령이 프로젝트 추진 상황을 직접, 그리고 수시로 챙기는 것을 국민 여러분께서 보실 수 있을 것"이라고 했다. 

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 29일 오후 서울역 대합실에서 시민들이 이재명 대통령이 주재하는 3대 메가프로젝트 국민보고회를 TV 생중계로 시청하고 있다. 2026.06.29 yeawon2@newspim.com

◆ 반도체 남방한계선 무너졌다…서남권에 제2거점 구축

정부는 기존 용인 반도체 클러스터의 완공 시기를 기업들의 요청에 따라 대폭 단축하는 한편, 전남·광주 통합특별시가 소재할 서남권 지역에 추가적인 반도체 클러스터를 조성하기로 했다.

용인 클러스터는 삼성전자와 SK하이닉스가 계획한 생산공장(팹·Fab) 10기 모두를 계획대로 건설하되 전력과 용수를 적기에 공급하고, 서남권 클러스터는 글로벌 주도권을 공고히 하는 확실한 주춧돌로 삼겠다는 전략이다.

강 실장은 "수도권은 이미 포화 상태임을 고려해 기업이 지방에 투자할 수 있는 여건을 조성하려고 노력해 왔다"며 "수도권에서 멀수록 강력하게 지원하는 지방 우대지수 도입, 지역별 전기요금 차등제, 재생에너지를 100% 활용하는 산단(RE100) 등이 대표적 사례"라고 강조했다.

이어 "30일부터는 호남권을 시작으로 충청권(반도체·디스플레이·2차전지·바이오), 영남권(방산·항공·우주)에서 릴레이 국민보고회가 예정돼 있다"며 "단군 이래 이런 규모의 투자가 릴레이로 발표된 사례는 없다. 이번 투자는 지방 투자의 신호탄이 될 것"이라고 덧붙였다.

이재명 대통령이 29일 오후 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 발언하고 있다. [사진=KTV]

◆ "물 걱정 없다"…다중 수원 활용해 100만t 이상 용수 확보

일각에서 제기한 서남권 지역의 용수 부족 우려에는 구체적인 수치를 제시하며 적극적으로 반박했다.

청와대는 정부가 면밀하게 모의실험을 진행해 총 100만t 이상의 대체 수자원을 확보할 수 있는 방안을 마련해 두었다는 입장이다.

강 실장은 "각종 댐의 여유 물량 24만t(장흥댐 11만t, 동복댐 8만t, 섬진강댐 5만t)과 과대 배분돼 미사용 중인 물량 19만t을 확보하고 있다"고 설명했다. 또 "동복댐을 15층 증고할 경우 25만t이 추가로 늘어나고, 하수 재이용 30만t, 보성강댐을 이용한 발전용 댐 10만t 등을 모두 묶어 다중 수원으로 관리할 것"이라며 "총 100만t 이상의 용수 공급이 가능하므로 용수 부족 걱정은 하지 않아도 된다"고 못 박았다.

가뭄이 발생할 경우를 대비해 농업용수를 안정적으로 공급할 수 있는 감량 모의실험도 구축 중이라는 게 강 실장의 설명이다. 

이재명(가운데) 대통령이 29일 오후 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 이재용(오른쪽) 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장과 함께 대한민국의 대도약을 위한 파이팅을 외치고 있다. [사진=KTV]

◆ 주민 수용성 높이는 송전망 구축…'지역 간 경쟁' 유도

용인과 서남권 클러스터 가속화에 따른 전력 송전망 구축과 관련해서는 지역 주민과의 상생과 효율적 인프라 확충을 대안으로 제시했다. 송전망 건설 시 주민 반발로 인한 차질을 막을 다각적인 보완책을 추진한다는 방침이다.

강 실장은 "전력 수요 증가 시점에 맞춰 인프라를 차질 없이 구축하는 것이 기본 방침"이라며 "기존 선로의 용량을 증설하고, 도로 전력망 중복 구간을 공동으로 건설하며, 일부 구간은 지중화해 주민들의 수용성을 높이겠다"고 말했다.

특히 강 실장은 "이제는 지자체와 지역 간의 경쟁 체제가 될 것"이라며 "특정 지역에서 송전망 구축 반대 등으로 사업이 늦어지면, 수용성이 높고 준비가 빠른 다른 지역이 먼저 기회를 가져가게 될 것"이라고 했다. 

전력 공급 대책으로는 12차 전력수급기본계획에 원전이 포함될 것이라고 예고했다. 

강 실장은 "원전을 비롯해 액화천연가스(LNG), 수소, 모든 재생에너지를 포함할 것"이라고 했다. 강 실장은 "원전 건설은 보통 9년에서 10년 정도 걸린다"면서 "시기를 당기는 것도 검토할 것"이라고 덧붙였다.

이재명 대통령이 29일 오후 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장이 참석한 가운데 발언하고 있다. [사진=KTV]

◆ 호남 특혜 비판에 "기업이 선택한 싼 입지…향후 정식 공모 절차 밟을 것"

정부 주도로 입지를 결정했다는 일각의 지적에는 "과도한 정쟁용 주장"이라고 일축했다. 입지 선정은 정부의 강요가 아닌, 기업들의 철저한 경영적 판단에 따른 결과라는 점을 명확히 했다.

강 실장은 "호남 지역은 개발이 장기간 지체되면서 오히려 땅값이 저렴하다는 강력한 이점이 있다"며 "글로벌 기업들은 한국 투자를 결정할 때 용수, 전력, 땅값, 인력 등을 모두 고려하는데, 기업들의 자율적인 판단 속에서 호남의 부지가 새로운 기회를 맞이한 것"이라고 했다.

기본적으로 기업이 먼저 투자 의사를 결정했다는 뜻이다. 

청와대는 오는 8월 11일 '반도체산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법'이 시행되면 기업들이 선택한 부지를 바탕으로 첨단전략산업 특화단지를 지정하는 공모 절차를 할 예정이다.

강 실장은 "삼성전자가 반도체를 시작한 1985년부터 2025년까지 총 수익은 40년간 295조 원이다. 그런데 올 한 해의 수익이 350조 원"이라며 "일부 야당이 기업의 팔을 비틀어서 (억지로 투자하게) 한다고 주장하는 것은 기업 사정을 전혀 모르고 하는 이야기"라고 일침했다. 

그러면서 "대한민국은 이것을 해내지 않으면 미래 먹거리가 줄어들 수 있다는 절박한 심정으로 달려들어야 하는 상황"이라며 "어느 지자체가 향후에 있을 또 다른 대규모 투자에 있어서 어떤 자세로, 어떤 노력으로 임하는지를 청와대는 지켜볼 것"이라고 했다.

the13ook@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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