[3대 메가프로젝트] 반도체업계 "국내 투자계획 환영…AI 주도권 확보 계기"

AI 핵심 요약beta
- 반도체업계는 29일 정부 메가 투자 계획을 환영했다
- 협회는 AI 확산 속 공급능력 확대 필요성을 강조했다
- 수도권 외 전공정 투자로 산업 거점 다극화 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 반도체업계가 정부의 국내 반도체 메가 투자 계획에 대해 인공지능(AI) 시대 시장 주도권을 지키기 위한 의미 있는 결정이라며 환영의 뜻을 밝혔다.
한국반도체산업협회는 29일 입장문을 통해 "국내 반도체 산업 신규 투자계획 발표를 환영한다"며 "이번 계획은 급변하는 시장 환경에 대응하고 메모리 반도체를 중심으로 글로벌 리더십을 이어가겠다는 의지를 보여준 것"이라고 평가했다.
협회는 AI 확산으로 반도체 수요가 빠르게 늘고 있는 만큼 공급 능력 확대가 필요한 시점이라고 봤다. 글로벌 반도체 시장 규모가 올해 1조달러를 넘어설 것으로 예상되는 데다 해외 경쟁사들도 투자를 늘리고 있어 국내 산업도 선제 대응이 중요하다는 설명이다.
특히 협회는 수도권 밖에서 전공정 투자가 추진되는 점에 의미를 부여했다. 협회는 "주요 반도체 인프라를 새로운 지역에 확보함으로써 산업 거점 다극화를 추진하는 계기가 될 것"이라고 평가했다.
정부는 이날 서남권에 800조원, 충청권에 81조원을 투자해 반도체 생산거점을 확대하고, 향후 15년간 차세대 반도체에 30조원 이상을 투입하는 내용의 메가 투자 계획을 발표했다.
kji01@newspim.com