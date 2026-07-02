[로펌이슈] 지평, 방사청 계약관리본부장 출신 손형찬 고문 영입

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 지평이 2일 손형찬 고문을 영입했다
- 손 고문은 방위사업청·군인공제회 경력을 지녔다
- 지평은 방산 계약·수출통제 자문 역량을 강화했다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 지평이 방위사업청 계약관리본부장과 미래전력사업본부장을 지낸 손형찬 고문을 영입하며 방위산업 분야 자문 역량 강화에 나섰다.
지평은 지난 1일 방위사업청 계약관리본부장과 미래전력사업본부장, 군인공제회 관리부문이사를 역임한 손형찬 고문을 영입했다고 2일 밝혔다.
손 고문은 방위사업청에서 계약관리본부장으로 방산 계약 체계를 총괄하고, 미래전력사업본부장으로 주요 무기체계 획득사업을 담당한 국방 분야 전문가다. 앞서 육군본부 예산처장과 재정병과장, 국방부 국군재정관리단장을 지내며 국방예산과 재정 분야 실무를 수행했으며, 상지대학교 국가안보학부 교수와 군인공제회 관리부문이사를 역임했다.
손 고문은 지평 글로벌방산안보팀에 합류해 국방계약과 방위사업 자문, 관련 규제 대응 업무를 맡는다. 특히 입찰·계약 단계의 리스크 관리와 계약 분쟁 대응에서 발주기관의 의사결정 구조와 사업 집행 경험을 바탕으로 기업 자문을 지원할 예정이다.
지평은 올해 3월 글로벌방산안보팀을 신설하고 방산 수출 확대와 규제 환경 변화에 대응해 왔다. 최근 방산 수출이 해외 생산기지 구축과 기술 이전, 정부 간 거래(G2G), 유지·보수(MRO) 등으로 확대되면서 수출통제와 경제제재, 해외투자, 국제분쟁 등 복합적인 법률 이슈에 대한 대응 수요가 증가하고 있다는 설명이다.
글로벌방산안보팀은 국방조달과 수출통제, 해외투자, 국제분쟁 등 방산·안보 분야 전반에 대한 법률서비스를 제공하고 있으며, 입찰과 계약부터 금융조달, 현지 생산기지 건설, 분쟁 및 수사 대응까지 사업 전 과정을 지원하고 있다.
현재 팀은 20여 명 규모의 전문가로 구성돼 있으며, 강재영 변호사가 팀장을 맡고 있다. 정철 변호사와 박효민 변호사 등 국제통상과 글로벌 리스크 대응 전문가도 함께 참여하고 있다.
강재영 지평 글로벌방산안보팀장은 "방위산업은 수출 확대와 공급망 재편, 수출통제 및 경제제재 강화로 법률·규제 리스크가 사업의 성패를 좌우하는 단계에 접어들었다"며 "방위사업 계약과 대형 전력사업을 발주기관에서 직접 총괄한 손형찬 고문의 합류를 통해 계약·분쟁 단계의 실무적 리스크부터 국방 재정구조가 결합된 G2G 대형 수출 사안까지 아우르는 자문 역량을 갖추게 됐다"고 말했다.
abc123@newspim.com