[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 8월 20일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 19일 본회의와 상임위 일정을 진행했다
- 김민석 대표는 묘역 참배 뒤 의장을 예방했다
- 여야 지도부는 회의·토론회·기자회견을 열었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
11:00 승진자 임명장 수여식 / 본관 제4회의실
11:30 퇴직공무원 포상 수여식 / 국회 접견실
12:00 퇴직공무원 오찬간담회 / 본관 2식당
13:30 김민석 민주당 대표 접견 / 의장 집무실
15:00 본회의 / 본회의장
◆본회의 및 상임위원회
10:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
10:00 국방위원회 전체회의 / 본관 419호
10:00 보건복지위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 601호
10:00 국토교통위원회 예금결산기금심사소위원회 / 본관 529호
15:00 본회의 / 본회의장
◆의원실 세미나
10:00 정태호 의원실 등, 2026년 세제개편안의 주요 쟁점과 과제 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 전현희 의원실 등, 예측행정 알고리즘의 책임과 제도설계 / 의원회관 제1소회의실
13:30 김예지 의원실 등, 장애인 통합돌봄 제도 개선 토론회 / 의원회관 제1세미나실
13:30 최형두 의원실 등, 클라우드 서비스를 통한 언론산업 AI전환 전략 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 이광희 의원실 등, 계엄법 독소조항 개정을 통한 국가긴급권 민주화 구축 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 박희승 의원실 등, 발달장애인 가정 국가안전망 구축을 위한 긴급돌봄사업 안정화·구조화 방안 토론회 / 의원회관 제2간담회의실
16:00 김재원 의원실 등, 국·공립예술단체의 공공성·예술적 자율성 강화 방안 토론회 / 의원회관 제11간담회의실
◆소통관 기자회견
09:00 정혜경 의원, [12차 전기본 수립 요구 기자회견]
09:20 윤건영 의원, [현안 기자회견]
09:40 전종덕 의원, [동군산병원 故 임가현 방사선사 사망사건 진상규명 촉구 기자회견]
10:20 배준영 의원, [정치 현안 기자회견]
13:40 박주민 의원, [기후위기 대응 국민건강법 심사 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
08:30 이해찬 前 국무총리 묘역 참배 / 세종 은하수공원
11:30 김근태 前 의장 묘역 참배 / 모란공원
13:30 조정식 국회의장 예방 / 국회의장 집무실
14:30 의원총회 / 국회 본관 246호
15:00 본회의 / 국회 본회의장
*한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
14:30 의원총회
15:00 본회의
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
11:00 의원총회 / 국회 예결위회의장
13:30 정책위·여의도연구원 주최 이재명 정부 2년차 실정 평가 대토론회 / 국회 본관 245호
15:00 본회의 / 국회 본회의장
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:30 최고위원회 / 본관 224호
10:00 민생기병대 순회 민심대장정 영등포시장 상인회 간담회 / 영등포전통시장 內 상인회다락방
15:00 본회의 / 본회의장
19:00 안광호 인천광역시당 위원장 후보자 비전 발표회 / 인천광역시 남동구 미래로 45 7층 조국혁신당 인천시당
*김준형 원내대표
15:00 본회의
18:00 JTBC <이가혁라이브> 출연
◆개혁신당
*이준석 당대표
09:30 최고위원회의 / 대회의실
10:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 국회 본관 430호
*천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 대회의실
10:00 국방위원회 전체회의 / 국회 본관 419호
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