[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 8월 12일

AI 핵심 요약beta
- 한병도 더불어민주당 원내대표가 11일 원내대책회의를 주재했다
- 국회 상임위 전체회의와 의원실 세미나가 잇따라 열렸다
- 여야는 기자회견과 토론회로 현안 대응에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆상임위원회
10:00 교육위원회 전체회의 / 본관 522호
10:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의 / 본관 534호
10:00 기후에너지환경노동위원회 전체회의 / 본관 622호
◆의원실 세미나
07:00 정동영 의원실 등, 피지컬AI 프론티어 강국 신기술 전략포럼[시즌3] / 의원회관 제2세미나실
10:00 김윤 의원실 등, 경기도 산모·소아 생존체계 고도화방안 / 국회도서관 소강당
10:00 김기현 의원실, 아직도 끝나지 않은 나의 6.25: 광복 81주년 정책 세미나 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 문금주 의원실 등, 농지의 공공성 회복과 이용·보전·관리 방안 모색을 위한 국회 5회 연속 토론: 농지 세제 개편 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 박정현 의원실, 미래세대를 위한 ESG 기후위기대응 아동권리지표 및 가이드라인 발표 / 의원회관 제2세미나실
15:00 남인순 의원실 등, 더불어민주당 연금개혁특별위원회 전체회의 / 의원회관 제7간담회의실
15:00 이강일 의원실 등, 친일반민족행위자 제2기 재산조사위원회 운영전략 토론회 Ⅰ / 의원회관 제6간담회의실
◆소통관 기자회견
09:20 안철수 의원, [현안 기자회견]
09:40 박지원(朴芝源) 의원, [정치 현안 기자회견]
10:00 최혁진 의원, [사회연대경제기본법 8월 본회의 통과 촉구 기자회견]
10:20 박주민 의원, [농산물 유통구조 개편 제도 개선 요구 기자회견]
10:40 정춘생 의원, [선관위 개혁 관련 법안 발의 기자회견]
11:00 정혜경 의원, [공공부문 비정규직 차별해소 예산 편성 촉구 기자회견]
11:20 노혜령 진보당 대변인, [늑장수사 고위공직자범죄수사처 규탄 기자회견]
11:40 전현희 의원, [청년 고용 확대 및 창업 지원을 위한 기자회견]
12:00 강명구 의원, [현안 기자회견]
13:40 염태영 의원, [제7회 우리강 도보순례 개최 기자회견]
14:00 정진욱 의원, [불법 액상 전자담배 근절 위한 범정부 특별조사단 즉각 구성 촉구 기자회견]
17:00 안철수 의원, [지역 현안 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
10:00 교육위원회 전체회의 / 국회 본관 522호
14:00 주택시장 안정화 TF 제1차 회의 / 국회 의원회관 306호
◆국민의힘
*장동혁 당대표
07:30 매일신문 유튜브 <이동재의 뉴스캐비닛> 출연
14:00 '보완수사권 폐지로 인한 여성안전 공백, 누가 국민을 지킬 것인가?' 토론회 / 국회 본관 245호
*정점식 원내대표
08:35 채널A 유튜브 <정치시그널> 출연
14:00 '보완수사권 폐지로 인한 여성안전 공백, 누가 국민을 지킬 것인가?' 토론회 / 국회 본관 245호
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:00 제1차 민생정치연석회의 / 본관 224호
10:30 동자동 쪽방 공공주택사업 현장 방문
*김준형 원내대표
- 공개일정 없음
◆개혁신당
*이준석 당대표
07:30 MBC-R <김종배의 시선집중> 출연
*천하람 원내대표
논산 육군훈련소 훈련참여 입소