[민주 당권주자 일정] 송영길·정청래·김민석 후보 - 8월 12일

AI 핵심 요약beta
- 송영길 후보가 11일 라디오 출연과 라이브로 일정을 시작했다.
- 정청래 후보가 11일 SBS 토론과 JTBC 라이브에 나섰다.
- 김민석 후보가 11일 시장 방문과 퇴근 인사로 유세했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆송영길 후보
07:30 KBS 1라디오 <전격시사> 출연
08:35 광주KBS <출발 무등의 아침> 전화인터뷰
10:00 박선원 최고위원 후보와 라이브
10:40 평택을 김용남 위원장과 라이브
14:00 SBS 3차 TV토론회
16:20 강성범TV 인터뷰
20:00 시방쇼 라이브
23:00 장용진TV 방송
◆정청래 후보
14:00 SBS 당대표 후보자 방송 토론 / 목동 SBS
17:10 이가혁 라이브 / 상암동 JTBC
◆김민석 후보
07:30 MBC <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장> 출연
14:00 SBS 당대표 후보자 방송토론회
16:30 부천 전통시장 방문 / 부천 중동사랑시장·상동시장
18:10 광주MBC라디오 <시사톡라이브> 전화 인터뷰
18:40 철산역 퇴근 인사 / 경기 광명시 철산역 2번 출구
19:00 철산로데오거리 방문 / 경기 광명시 철산로데오거리
20:30 여의도 한강공원 저녁인사 / 여의도 한강공원
kimsh@newspim.com