[오늘의 정치일정] 8월 12일 (수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 11일 주한대사 신임장 제정식을 했다
- 대통령은 미래성장동력 7대 SEED 보고회를 했다
- 여야 지도부는 회의와 토론회로 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
11:00 주한대사 신임장 제정식 (청와대 본관)
14:00 미래성장동력 「7대 SEED」 보고회 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
09:00 베네수엘라 외교장관 통화
-1차관
10:00 2045전략수립위원회(국무총리실)
-2차관
동상 업무
<통일부>
-장관
15:00 제65회 한국초등교장협의회 연수 및 전국대회 축사 (수원종합운동장)
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 2045전략수립위원회 (정부서울청사 대회의실)
14:30 8·15계기 독립유공자 산재묘소 안내판 제막식 (경북 구미)
19:00 전국민족민주유가족협의회 40주년 기념식 (민주화운동 기념관)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 원내대책회의 (국회 본관 원내대표회의실)
10:00 교육위원회 전체회의(국회 본관 522호)
14:00 주택시장 안정화 TF 제1차 회의(국회 의원회관 306호)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
07:30 매일신문 유튜브 <이동재의 뉴스캐비닛> 출연
14:00 '보완수사권 폐지로 인한 여성안전 공백, 누가 국민을 지킬 것인가?' 토론회(국회 본관 245호)
-정점식 원내대표
08:35 채널A 유튜브 <정치시그널> 출연
14:00 '보완수사권 폐지로 인한 여성안전 공백, 누가 국민을 지킬 것인가?' 토론회
-정희용 사무총장
통상업무
<개혁신당>
-이준석 당대표
07:30 MBC-R 김종배의 시선집중 출연
-천하람 원내대표
논산 육군훈련소 훈련참여 입소
-이주영 정책위의장
10:00 교육위 전체회의
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:00 조국혁신당 제1차 민생정치연석회의(본관 224호)
10:30 동자동 쪽방 공공주택사업 현장 방문
-김준형 원내대표
통상업무