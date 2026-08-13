[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 8월 13일

AI 핵심 요약beta
- 정동영 통일부장관이 12일 국회의장 접견을 했다.
- 국회서 기후특위 회의와 각종 정책토론회가 열렸다.
- 여야 지도부가 회의와 현장행사로 일정을 소화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
10:30 정동영 통일부장관 접견 / 의장 집무실
15:00 한국기자협회 창립 62주년 기념식 / 한국프레스센터
◆상임위원회
10:00 기후위기특별위원회 전체회의 / 본관 622호
◆의원실 세미나
08:30 남인순 의원실, 남인순 국회부의장의 모닝 딥러닝: 트럼프 리턴즈와 고금리 장기화 / 본관 316호
13:30 이수진 의원실 등, 다시 돌아보는 고노담화와 일본군 '위안부' 문제 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 이진숙 의원실, 5.18 민주화운동의 재조명 국회공개포럼 / 국회도서관 대강당
14:00 강경숙 의원실, 벼랑 끝의 교사, 어떻게 다시 교실로 돌아올 수 있을까? / 의원회관 제10간담회의실
14:00 권칠승 의원실, 비대면진료 관련 의료법 하위법령 제정을 위한 정책토론회 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 이언주 의원실, 지식산업센터 등 유휴 비주택의 주거시설 전환 방안 토론회 / 의원회관 제7간담회의실
◆소통관 기자회견
09:40 박지원(朴芝源) 의원, [새만금 현안 기자회견]
10:00 강득구 의원, [지방의회법 관련 기자회견]
10:20 김선민 의원, [현안 기자회견]
10:40 최수진 의원, [현안 기자회견]
11:00 최혁진 의원, [아동학대범죄 처벌 특례법 개정안 발의 기자회견]
11:20 정혜경 의원, [쿠팡CLS 노조탄압 규탄 기자회견]
11:40 부승찬 의원, [경기남부광역철도 추진 촉구 기자회견]
15:00 김소희 의원, [서민민생대책위원회 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:00 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
10:00 홈플러스 정상화를 위한 장보기 캠페인 / 홈플러스 강서점 2층 매장 입구
13:30 의원총회 / 국회 본관 예결위회의장
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
*장동혁 당대표
11:00 부동산정책 정상화 특별위원회 – 뉴홈 사전청약 피해자 현장간담회 / 고양 창릉 S4 공사 현장
15:00 한국기자협회 창립 62주년 기념식 / 한국프레스센터 20층
◆조국혁신당
*신장식 당대표
07:30 KBS1 라디오 '전격시사' 출연
09:00 최고위원회 / 본관 224호
10:00 홈플러스 정상화를 위한 장보기 캠페인 / 홈플러스 강서점
*김준형 원내대표
09:00 최고위원회의 / 본관 224호
10:00 홈플러스 정상화를 위한 장보기 캠페인 / 홈플러스 강서점
14:00 유튜브 <매불쇼> 출연
◆개혁신당
*이준석 당대표
08:00 CBS-R 박성태의 뉴스쇼 출연
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실
*천하람 원내대표
논산 육군훈련소 훈련참여
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