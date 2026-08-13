[오늘의 정치일정] 8월 13일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 12일 국가유공자·보훈가족 오찬을 했다
- 여야 지도부가 12일 회의와 현장행보에 나섰다
- 외교·통일·국방·보훈부도 12일 공식일정을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
12:00 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬 행사 (청와대 영빈관)
14:00 대통령 주재 수석보좌관회의 (청와대 여민관)
<외교부>
-장관
12:00 한-피지 외교장관회담
-1차관
통상업무
-2차관
08:00 차관회의
<통일부>
-장관
10:30 국회의장 예방 (국회 의장실)
18:30 통일정책최고위과정 개강식 특강 (남북회담본부)
-차관
10:00 차관회의
<국방부>
-장관
09:50 5사단 현장점검
-차관
08:00 차관 회의
<국가보훈부>
-장관
10:00 GS건설 보훈복지시설 환경개선 업무협약 (수원보훈원)
18:00 국외거주 독립유공자 후손 초청 만찬 (웨스틴 조선 서울)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:00 정책조정회의(국회 본관 원내대표회의실)
10:00 홈플러스 정상화를 위한 장보기 캠페인(홈플러스 강서점 2층 매장 입구, 서울 강서구 등촌동 639-11)
13:30 의원총회(국회 본관 예결위회의장)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
11:00 부동산정책 정상화 특별위원회 – 뉴홈 사전청약 피해자 현장간담회(고양 창릉 S4 공사 현장, 경기 고양시 덕양구 도내로 182)
15:00 한국기자협회 창립 62주년 기념식(한국프레스센터 20층, 서울 중구 세종대로 124)
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
08:00 CBS-R 박성태의 뉴스쇼 출연
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
-천하람 원내대표
논산 육군훈련소 훈련참여
<조국혁신당>
-신장식 당대표
07:30 KBS1 라디오 '전격시사' 인터뷰
09:00 최고위원회(본관 224호)
10:00 홈플러스 정상화를 위한 장보기 캠페인(홈플러스 강서점, 등촌동 639-11)
-김준형 원내대표
09:00 최고위원회의 (본관 224호)
10:00 홈플러스 정상화를 위한 장보기 캠페인(홈플러스 강서점, 등촌동 639-11)
14:00 유튜브 <매불쇼> 출연