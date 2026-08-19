[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 8월 19일

AI 핵심 요약beta
- 22일 국회는 전력안보 세미나와 상임위 전체회의를 열었다.
- 여야 지도부는 부산·대구·평산마을을 찾아 예방 일정을 소화했다.
- 소통관선 청년세제·당내경선·현안 기자회견이 잇따랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:30 전력산업발전을 통한 전력안보 강화 세미나 / 의원회관 제3세미나실
◆상임위원회
10:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 본관 627호
10:00 외교통일위원회 전체회의 / 본관 401호
10:00 보건복지위원회 전체회의 / 본관 601호
10:00 국토교통위원회 전체회의 / 본관 529호
14:00 기후에너지환경노동위원회 전체회의 / 본관 622호
◆의원실 세미나
09:30 박선원 의원실, 전력안보와 산업 발전을 위한 입법 지원 방안 모색 / 의원회관 제3세미나실
10:00 손솔 의원실 등, (민주진보 진영은 어떻게) 2030 청년층과 만날 것인가 / 의원회관 제10간담회의실
14:00 강경숙 의원실 등, 약속과 실현 사이, 공약은 어떻게 '진짜 교육'이 되는가 / 국회도서관 소강당
14:00 최보윤 의원실, 응급의료 형사책임 개선과 피해 환자 보상체계 구축 방안 국회 토론회 / 의원회관 제3세미나실
14:00 김주영 의원실 등, 공공부문 비정규직 노동자 결의대회 / 의원회관 대회의실
14:00 문금주 의원실 등, 농업진흥지역 농지의 보전·관리 정책 토론회 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 이재정 의원실 등, 2026 세계 인도주의의 날 기념 정책 포럼 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 이학영 의원실 등, 수생태계 연속성 회복을 위한 사회적 노력 및 정책적 지원 방안 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 이상식 의원실 등, 우키시마호 폭침사건 진상규명 세미나 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 손솔 의원실, 작은도서관 운영 활성화를 위한 토론회 / 의원회관 제3간담회의실
◆소통관 기자회견
09:00 한준호 의원, [정책 현안 기자회견]
09:20 박수영 의원, [청년 세제개편안 규탄 기자회견]
09:40 윤건영 의원, [현안 기자회견]
10:00 진종오 의원, [책임당원 성명서 발표 기자회견]
10:20 양지혜 기본소득당 부대변인, [신지혜 최고위원 출마선언 기자회견]
11:00 윤준병 의원, [수산물 이력추적 투명성 촉구 기자회견]
11:20 정혜경 의원, [노조 가입 이주노동자 표적해고 (주)일강 특별근로감독 촉구 기자회견]
11:40 문정복 의원, [영유아 미래대금 관련 기자회견]
14:00 김태규 의원, [공소취소, 연임 개헌 등 폭주 규탄 성명 발표 기자회견]
14:20 노서영 기본소득당 대변인, [노서영 최고위원·김진서 청년최고위원 공동 출마선언 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
08:40 전재수 부산광역시장 예방 / 부산광역시청 7층 의전실
09:40 부산 현장 최고위원회의 / 부산광역시당 3층 대회의실
11:20 노무현 前 대통령 묘역 참배 / 노무현 대통령 묘역
14:00 문재인 前 대통령 예방 / 평산마을 사저
*한병도 원내대표
09:40 부산 현장 최고위원회의 / 부산광역시당 3층 대회의실
11:20 노무현 前 대통령 묘역 참배 / 노무현 대통령 묘역
14:00 문재인 前 대통령 예방 / 평산마을 사저
◆국민의힘
*장동혁 당대표
10:10 펜앤마이크TV <허현준의 굿모닝 대한민국> 출연
*정점식 원내대표
11:00 박근혜 前 대통령 예방 / 대구 달성군 사저
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:30 민생기병대 거제시 수해복구 지원활동 / 거제 고현시장 및 옥현동 일대
*김준형 원내대표
07:20 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼> 출연
10:00 외교통일위원회 전체회의
14:00 남북이산가족 기록물 유네스코 세계기록유산 등재 추진 학술대회 / 의원회관 제10간담회의실
◆개혁신당
*이준석 당대표
통상업무
*천하람 원내대표
15:20 MBC <뉴스외전> 출연
17:10 채널에이 <뉴스 TOP10> 출연