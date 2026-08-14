[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 8월 14일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 13일 교육위 전체회의와 전야제를 열었다.
- 여야는 13일 세미나와 기자회견으로 현안 대응에 나섰다.
- 장동혁 대표는 13일 밀양서 가뭄 피해 현장을 점검했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
13:30 2026 통일걷기 해단식 / 파주 평화누리 DMZ생태관광지원센터
20:15 광복절 전야제 / 국회의사당 중앙잔디광장
◆상임위원회
10:00 교육위원회 전체회의 / 본관 522호
◆의원실 세미나
10:00 이정문 의원실 등, 2026 박물관·미술관 발전 정책세미나 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 주호영 의원실 등, 대한민국 반도체 미래지도와 인프라 전략 Part2. 용수 / 의원회관 제2세미나실
10:00 서명옥 의원실 등, 부동산 세제개편안 긴급 진단 토론회 / 의원회관 제2소회의실
10:00 남인순 의원실 등, 아동학대 조기예방체계 구축 토론회 / 의원회관 제1세미나실
10:00 한지아 의원실 등, 초고령사회 원격지도 기반 안전한 방문재활 공청회 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 박희승 의원실 등, 갈등과 국민통합의 과제 / 의원회관 제2소회의실
14:00 한창민 의원실 등, 국가보안법 피해자 연속 증언 프로젝트 목소리들 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 오세희 의원실 등, 웨딩플래너가 만든 그림자 거래, 어떻게 할 것인가? / 의원회관 제4간담회의실
14:00 최형두 의원실 등, 지역 정착형 우주항공 인재양성 토론회 / 의원회관 제3세미나실
◆소통관 기자회견
10:20 김민전 의원, [현안 기자회견]
13:40 김현 의원, [민주파출소 정례브리핑]
14:00 박주민 의원, [긴급조치 특별법 제정 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
10:00 교육위원회 전체회의 / 국회 본관 522호
◆국민의힘
*장동혁 당대표
11:10 웅동저수지 가뭄 현장 점검 / 경남 밀양시 무안면 웅동리 883-1
11:40 가례저수지 가뭄 현장 점검 / 경남 밀양시 무안면 가례리 1640-3
12:05 농업용수 지원 현장 점검 / 경남 밀양시 무안면 가례리 1243-2
13:40 가뭄 피해 지역 주민간담회 / 중산경로당, 경남 밀양시 무안면 중산리 519-3
*정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
10:00 부동산 세제개편안 긴급 진단 토론회 / 국회 의원회관 제2소회의실
◆조국혁신당
*신장식 당대표
10:00 일본군 '위안부' 피해자 기림의날 기념식 / 백범김구기념관
*김준형 원내대표
- 공개일정 없음
◆개혁신당
*이준석 당대표
통상 업무
*천하람 원내대표
논산 육군훈련소 훈련참여
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