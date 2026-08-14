[오늘의 정치일정] 8월 14일(금)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 13일 청와대서 청년정책 전문가 간담회를 했다
- 장동혁 국민의힘 대표가 밀양서 가뭄 현장을 점검했다
- 보훈부 장관이 보훈복지시설 개선 협약과 만찬을 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
14:00 청년정책 대전환을 위한 청년정책 전문가 간담회 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
13:30 2026 통일걷기 해단식 장관 축사 대독 (파주 DMZ생태관광지원센터)
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 GS건설 보훈복지시설 환경개선 업무협약 (수원보훈원)
18:00 국외거주 독립유공자 후손 초청 만찬 (웨스틴 조선 서울)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
10:00 교육위원회 전체회의 (국회 본관 522호)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
11:10 웅동저수지 가뭄 현장 점검 (경남 밀양시 무안면 웅동리 883-1)
11:40 가례저수지 가뭄 현장 점검 (경남 밀양시 무안면 가례리 1640-3)
12:05 농업용수 지원 현장 점검 (경남 밀양시 무안면 가례리 1243-2)
13:40 가뭄 피해 지역 주민간담회 (중산경로당, 경남 밀양시 무안면 중산리 519-3)
-정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 (국회 본관 245호)
10:00 부동산 세제개편안 긴급 진단 토론회 (국회 의원회관 제2소회의실)
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상업무
-천하람 원내대표
논산 육군훈련소 훈련참여
<조국혁신당>
-신장식 당대표
10:00 일본군 '위안부' 피해자 기림의날 기념식 (백범김구기념관)
-김준형 원내대표
통상업무