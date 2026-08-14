[민주 당권주자 일정] 송영길·정청래·김민석 후보 - 8월 14일

AI 핵심 요약beta
- 정청래·송영길·김민석이 12일 서울 SBS TV토론회에 참석했다
- 세 후보는 이날 서울·성남·수원·완도 등에서 유세했다
- 정청래는 봉사, 송영길은 지역 방문, 김민석은 시장 인사를 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆송영길 당대표 후보
09:30 장보고기념관 방문
10:10 완도군 해조류센터 방문
13:00 사의재 방문
14:00 동학혁명운동 전투지 석대들 방문
14:30 정남진 토요시장 방문
16:00 벌교 태백산맥 문학관 방문
17:00 대한다원 녹차밭 방문
◆정청래 당대표 후보
08:00 BBS <아침저널> 출연
10:30 성남 모란시장 방문
14:00 폭염 대응 어르신 지원 봉사 / 광진구재가노인복지기관
17:30 배식봉사 / 용산구 다시서기종합지원센터
◆김민석 당대표 후보
07:30 왕십리역 출근 인사 / 왕십리역 3번 출구 역사 안
10:00 경동시장 인사
13:00 CBS 유튜브 <이정주의 질문하는기자> 인터뷰
15:00 성남 모란민속5일장 인사
17:00 수원 못골시장 인사
18:30 수원 행궁동 도보 인사 / 수원 화성행궁
kimsh@newspim.com