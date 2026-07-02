굿피플, 남부발전 하동빛드림본부와 보훈가족 여름나기 지원

AI 핵심 요약beta
- 굿피플은 지난달 29일 국가유공자 보훈가족 여름 주거환경 개선 전달식을 했다
- 하동빛드림본부 후원으로 하동군 국가유공자 보훈가족 30세대에 제습기를 지원한다
- 임직원들은 보훈가정 방문해 전열기구 점검과 전등 교체 등 주거환경 개선 봉사를 진행할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 국제구호개발 NGO 굿피플은 한국남부발전㈜ 하동빛드림본부의 지원으로 국가유공자 및 보훈가족의 여름철 주거환경 개선을 위한 '보훈愛 시원한 여름, 감사드림' 전달식을 진행했다고 밝혔다.
전달식은 지난달 29일 경남 하동군 금성면사무소에서 열렸다. 행사에는 한국남부발전㈜ 하동빛드림본부 임직원과 하동군청 관계자 등이 참석했다.
이번 사업은 6월 호국보훈의 달을 맞아 국가를 위해 헌신한 국가유공자와 보훈가족에게 감사의 마음을 전하고, 여름철 폭염과 높은 습도로 어려움을 겪는 고령 보훈가족의 주거환경을 개선하기 위해 마련됐다.
굿피플은 한국남부발전㈜ 하동빛드림본부의 후원으로 하동군 내 국가유공자 및 보훈가족 30세대를 대상으로 제습기를 지원할 예정이다.
또한 한국남부발전㈜ 하동빛드림본부 임직원들은 국가유공자 및 보훈가정을 방문해 노후 전열기구 점검, 전등 교체 등 주거환경개선 봉사활동을 진행할 계획이다.
이용기 굿피플 회장은 "국가를 위해 헌신하신 국가유공자와 보훈가족에게 감사의 마음을 전하는 것은 우리 사회가 함께해야 할 중요한 책무"라며 "무더운 여름철에도 건강하고 쾌적한 환경에서 생활하실 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.
whitss@newspim.com