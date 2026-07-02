李대통령 "충남에 기업 투자·정부 지원…세계적 혁신 중심지로 우뚝 설 것"

충청권 첨단 산업 발전 비전 국민 보고회 참석

이재용·곽노정·서정진 등 참석…충청 투자 계획 발표

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 2일 '4대 첨단 산업(반도체·디스플레이·2차 전지·바이오)'이 모여 있는 충청권에 기업의 전략적 투자와 정부의 지원을 쏟아 세계적 혁신의 중심지로 거듭나게 하겠다는 구상을 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 충남 아산시에서 열린 '충청권 첨단 산업 발전 비전 국민보고회'에 참석해 "4대 첨단 산업은 인공지능(AI) 시대의 대한민국의 미래를 좌우할 핵심 전략 산업"이라며 "새롭게 이뤄질 기업들의 대규모 투자를 계기로, 특히 삼성의 결정에 따라 이루어진 고대역폭 메모리(HBM) 생산을 통해서 첨단 산업 중심지로서 충청의 위상은 더욱 강화될 것"이라고 소개했다.

이 대통령은 "기업의 전략적 투자와 중앙 정부, 그리고 지방 정부의 강력한 의지가 더해지면 충청은 대한민국 첨단 산업의 중심을 넘어서서 AI 시대를 선도하는 세계적 혁신의 중심지로 우뚝 설 것"이라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 2일 충남 아산에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.07.02 pcjay@newspim.com

이 대통령은 "이곳 충청에는 국토 균형 발전의 꿈과 희망이 오롯이 살아 있다"며 "수도권 과밀과 지역 소멸의 악순환을 이제 끊어 내고 대한민국 전체의 성장판을 다시 열어야 한다는 절박한 이 대전환의 여정은 이곳 충청에서 시작됐다"고 강조했다.

이 대통령은 "충청이 열어젖힌 균형 발전의 길이 대한민국의 향후 생존 전략"이라며 "충청이 선도해 온 첨단 산업 강국의 길이 바로 우리 대한민국의 미래 그 자체"라고 거듭 강조했다.

그러면서 이 대통령은 "정부는 기업들의 이러한 결단이 빛을 발할 수 있도록 가용한 모든 수단을 동원해서 적극적으로 지원하고 이를 통해서 반드시 성공시킬 것"이라며 "5극 3특, 각 권역이 독자적 산업 생태계를 구축한 채 서로 경쟁하며 발전하는 지방 주도 성장으로의 대전환을 충청을 통해서 현실로 만들어 낼 것"이라고 약속했다.

이 대통령은 "청년들과 인재들이 일자리를 찾아 수도권이 아니라 지역으로 몰려들고, 또 모든 국민과 모든 국토가 성장의 혜택을 고루 누리는 초격차 산업 강국 대한민국의 새로운 역사를 꼭 만들어 내자"고 말했다.

끝으로 이 대통령은 "훗날 우리의 도전이 대체 불가 대한민국을 만들어 낸 원대한 대항해의 출발점으로 기록될 수 있도록 저도 혼신의 힘을 다하겠다"며 "함께해 주시기 바란다"고 부탁했다.

한편 이날 행사는 지난달 29일에 개최된 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'의 후속 행사다.

행사에는 이재용 삼성전자 회장, 곽노정 SK하이닉스 대표이사, 서정진 셀트리온 회장이 참석했으며, 기업별로 충청권 투자계획을 발표했다. 삼성전자는 최첨단 소재·부품산업 투자계획, SK하이닉스는 낸드와 첨단 패키징 투자, 셀트리온은 바이오산업 발전을 위한 단계별 공장증설투자 계획을 각각 공개했다.

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