李대통령, '메가프로젝트' 후속 충남 국민보고회 참석…삼전·하닉·셀트리온 뭉친다

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 2일 충청권 첨단산업 보고회에서 대규모 투자 기업인들을 격려하고 정부 지원 의지를 밝혔다.
- 행사에서 삼성전자·SK하이닉스·셀트리온이 충청권 소재·반도체·바이오 분야 투자계획을 발표했다.
- 정부·지방정부·지역 기업·연구기관 등이 참석해 충청권 첨단산업 육성 전략과 투자양해각서를 체결했다.
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충청권 첨단산업 육성 위한 투자 MOU도 체결
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 2일 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에 참석해 삼성전자와 SK하이닉스, 셀트리온 등 충청권 지역에 대규모 투자를 결정한 기업인들을 격려하고, 기업의 대규모 투자에 맞춰 정부의 적극 지원 의지를 밝힌다.
청와대에 따르면 이날 오전 10시 충남 아산에서 열리는 이번 행사는 지난달 29일에 개최된 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'의 후속 행사다.
행사에는 이재용 삼성전자 회장, 곽노정 SK하이닉스 대표이사, 서정진 셀트리온 회장이 참석해 기업별로 충청권 투자계획을 발표한다. 삼성전자는 최첨단 소재·부품산업 투자계획, SK하이닉스는 낸드와 첨단 패키징 투자, 셀트리온은 바이오산업 발전을 위한 단계별 공장증설투자 계획을 각각 발표한다.
정부에서는 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관을 비롯해 김정관 산업통상부 장관, 최교진 교육부 장관, 박홍근 기획예산처 장관이 참석한다. 청와대에서는 강훈식 비서실장과 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석 등이 함께한다.
지방정부에서는 박수현 충남도지사와 신용한 충북도지사, 허태정 대전광역시장, 조상호 세종특별자치시장과 관계 공무원들이 참석한다. 또 충청권의 첨단분야 기업 대표, 지역 상공회의소 회장단, 대학·연구기관·지원기관 관계자 등 총 200여 명이 함께할 예정이다.
이날 국민보고회는 개회 선언과 국민의례를 시작으로 기업들의 투자계획 발표, 산업통상부 장관의 충청권 차세대 첨단산업 육성 전략 발표, 대통령의 축사 순으로 이어진다. 이후 정부와 기업이 참여하는 '충청권 첨단산업 육성을 위한 투자양해각서(MOU)' 체결식이 예정돼 있다.
이날 국민보고회는 KTV를 통해 생중계된다.
pcjay@newspim.com