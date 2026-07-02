셀트리온제약 "충북 PFS 생산시설에 1조 투자"…2032년 가동 목표

생산 규모 연간 7000만 시린지로 확대

2028년 설계·착공…2단계 투자도 추진

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온제약이 글로벌 시장에서 급증하는 프리필드시린지(PFS) 수요에 대응하기 위해 1조원 규모의 자금을 투자해 충북 내 생산시설을 확장한다. 기존 생산능력을 3배 이상 확대해 글로벌 공급 경쟁력을 강화한다는 전략이다.

유영호 셀트리온제약 대표는 2일 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 "글로벌 수준의 품질 경쟁력과 생산 역량을 기반으로 세계 시장의 수요에 선제적으로 대응하기 위해 PFS 생산시설 확대를 추진한다"고 밝혔다.

유영호 셀트리온제약 대표이사가 2일 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 생산시설 투자 계획을 발표하고 있다. [사진=KTV 생중계 캡처]

PFS는 약물을 미리 주사기에 충전한 형태의 의약품으로, 환자의 투약 편의성이 높아 수요가 빠르게 증가하고 있다. 다만 고도의 무균 공정이 필수인 만큼 높은 수준의 GMP(의약품 제조·품질관리기준)를 충족해야 해 생산과 품질관리가 까다로운 것이 특징이다.

유 대표는 "과거에는 PFS를 전량 수입에 의존했지만 셀트리온제약은 PFS 생산시설을 국내에 도입하면서 미국과 유럽, 일본 등 세계 각국의 GMP 인증을 획득하고 국내는 물론 글로벌 시장에 연간 2000만 시린지를 공급하고 있다"며 "현재 수요 대비 공급이 부족한 상황으로 앞으로 공급 부족은 더욱 심화될 것으로 전망된다"고 말했다.

이에 셀트리온제약은 이번 투자를 통해 기존 연간 2000만 시린지 생산능력에 5000만 시린지를 추가해 총 7000만 시린지의 PFS 생산체제를 구축할 계획이다.

1단계 투자 규모는 약 1조원으로, 오는 2028년 설계와 착공을 시작해 2032년부터 본격적인 공장 가동을 목표로 한다. 신규 시설에는 조제와 무균 충전, 조립, 포장 공정을 아우르는 원스톱 생산체계를 구축하는 한편 자체 자재 생산시설도 함께 마련할 예정이다.

신규 공장은 기존 진천 청주공장과 동일한 충북권에 위치해 생산 인프라와 전문 인력의 효율적 공유 체계를 구축하고, 지역 사회와의 장기 상생 협력 모델을 한층 강화할 예정이다.

셀트리온제약은 1단계 투자를 통해 글로벌 시장에 고품질 의약품을 안정적으로 공급할 수 있는 미래 성장동력을 확보한 뒤, 이후 추가로 1조원 규모의 2단계 투자도 추진한다는 방침이다.

유 대표는 "이번 투자 계획은 단순한 시설 확장이 아니라 지역과 함께 성장하고 국가 바이오헬스 경쟁력을 높이기 위한 미래 투자라는 점에서 의미가 있다"며 "생산 인프라와 전문인력을 효율적으로 공유하고 오송 제약·바이오 클러스터 및 국가기관과의 협업 시너지를 강화하는 한편, 광역 교통망을 활용해 물류 경쟁력도 극대화할 계획"이라고 말했다.

이어 "이번 투자가 회사의 성장과 지역 발전이라는 두 가지 목표를 함께 실현하는 모범 사례가 될 수 있도록 하겠다"며 "충북의 대표 기업으로서 앞으로도 지역사회와 함께 성장해 나가겠다"고 덧붙였다.

sykim@newspim.com