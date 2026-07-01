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[종합] 강훈식 "미사용 포인트, 지역화폐 전환 추진…메가 프로젝트 담당관 곧 발표"

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  • 강훈식 비서실장이 1일 미사용 카드포인트·항공마일리지의 지역화폐 전환을 국무조정실 중심으로 추진하겠다고 밝혔다.
  • 정부는 숨은 포인트 수십조원을 한 번에 조회·전환하는 플랫폼을 구축해 골목상권과 소상공인 활성화에 활용할 방침이다.
  • 강 실장은 청와대 직할 3대 메가프로젝트 담당관을 곧 임명하고 인프라 구축 기간을 2년으로 단축하기 위해 정치권·지방정부 협치를 당부했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

청와대 춘추관 오픈스튜디오 개관 기념 특별인터뷰
뉴스핌 비롯 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체 공동 주관

[서울=뉴스핌] 김미경 김현구 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 국무조정실을 중심으로 미사용 카드 포인트와 항공 마일리지를 지역화폐로 전환하는 방안을 추진하겠다고 밝혔다.

강 실장은 이재명 정부의 대표 지역균형발전 사업으로 추진하고 있는 '3대 메가 프로젝트'를 성공적으로 완수할 수 있도록 청와대 직할 담당관을 머지않아 발표하겠다고 말했다.

강훈식 청와대 비서실장이 1일 청와대 오픈스튜디오에서 뉴미디어풀단과 가진 인터뷰에서 발언하고 있다. [사진=뉴스핌TV]

◆ 미사용 포인트 '지역화폐 전환', 범부처 컨트롤타워는 국무조정실

강 실장은 1일 오후 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단과 가진 춘추관 오픈스튜디오 개관 기념 공동인터뷰에서 이같이 말했다. 

강 실장은 "미사용 포인트를 정말 지역화폐로 전환해 사용할 수 있는지 기대하는 국민들이 많다. 어떻게 진행되는지 설명해달라"는 뉴스핌의 질문에 "금융과 문화, 교통 등으로 분산돼 있는 포인트를 결합해 지역화폐로 전환하려면 각 부처를 포괄해 조정할 수 있는 국무조정실이 맡아야 한다"고 말했다. 

강 실장은 먼저 "현재까지 확인된 미사용 포인트 규모만 8조~9조 원이고 추정으로는 매년 20조~25조 원 정도까지 될 가능성이 있다"고 말했다. 

특히 강 실장은 "카드 포인트는 금융위원회 소관이고, 항공 마일리지는 국토교통부, 화장품 등 유통업체 포인트는 산업통상부나 문화체육관광부 등 전 부처에 관할이 분산돼 있다"며 "이재명 대통령에게 국무회의에서 직접 말씀해 주셔야 한다고 보고드렸다"고 밝혔다.

강훈식 청와대 비서실장이 1일 청와대 오픈스튜디오에서 뉴미디어풀단과 특별인터뷰를 하고 있다. [사진=뉴스핌TV]

◆"내 카드 포인트, 한 번에 다 볼 수 있는 플랫폼 개발" 

강 실장은 "과거 숨은 세금을 클릭 한 번으로 조회할 수 있게 한 것처럼 내 카드 포인트를 한 번에 다 볼 수 있는 플랫폼을 개발하는 것이 목표"라며 "아무래도 국무조정실이 주체가 돼 전 부처를 관할하는 방식으로 해야 하지 않을까 생각한다"고 말했다. 

강 실장은 "기업도 포인트를 마케팅 수단으로만 사용하는 것이 아니라 이제는 책임감 있게 약속을 지키라고 해야 한다"며 "국민도 미사용 카드 포인트를 지역화폐로 쓰면서 소상공인을 활성화할 수 있으면 그렇게 하는 게 맞겠다고 생각하고 추진할 것"이라고 강조했다.

강 실장은 "얼마가 걸릴지는 모르지만, 그리 오래 걸리지 않도록 노력해서 국민께 보고 드리도록 하겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 28회 국무회의 겸 13차 비상경제점검회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.06.30 photo@newspim.com

◆ 李대통령 "숨은 포인트 수십조 원, 골목상권 활성화 활용" 지시

이 대통령은 전날 국무회의를 주재하면서 십조 원에 달하는 미사용 멤버십 포인트를 지역화폐로 전환해 골목상권 활성화에 활용하는 방안을 추진하라고 지시했다.

이 대통령은 "지속가능한 성장동력 창출의 또 다른 기반은 실질적인 소비 능력, 소비 활력 제고"라며 "특히 전통시장과 골목상권 경기 활성화에 효과가 큰 지역화폐 활용도를 높이는 노력이 꼭 필요하다"고 강조했다.

이 대통령은 구체적으로 "카드 결제와 쇼핑, 멤버십 가입을 하면 소위 적립되는 포인트가 있는데 포인트 중 사용되지 않는 게 많다"며 "몰랐거나 쓸 수 없는 사정이 있거나 해서 사용되지 않고 숨어 있는 포인트가 수십조 원에 이른다"고 말했다. 이 대통령은 "수십조 원의 각종 포인트를 지역화폐로 전환하는 방안을 추진하면 좋겠다"고 주문했다.

강훈식(왼쪽 두번째) 청와대 비서실장이 1일 청와대 뉴미디어풀단과 오픈스튜디오 개설 기념해 공동 인터뷰를 하고 있다. 이상호(첫번째) 고발뉴스 기자 사회로 김미경(네번째) 뉴스핌 차장과 이주호 삼프로TV 기자가 강 실장과 질의응답을 하고 있다. [사진=뉴스핌TV]

◆ 청와대 직할 '3대 메가 프로젝트' 전담 담당관 곧 발표  

'3대 메가 프로젝트'와 관련해 강 실장은 "생각하는 것보다 빠른 속도로 진행하려고 한다"면서 "청와대 직할 담당자를 지금 고민하고 있고 머지않아 보고 드릴 수 있을 것"이라고 밝혔다.

이 대통령은 지난달 29일 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 "청와대 안에 3대 메가프로젝트 직할 담당관을 두겠다"며 "제가 직접 챙기고 신속히 집행하도록 하겠다"고 약속했다. 

강 실장은 "청와대에서 직할 체제로 운영될 수 있도록 최단 기간으로 보고할 수 있는 시스템으로 운영할 것"이라며 "진행 상황도 국민께 보이도록 할 계획"이라고 부연했다.

특히 강 실장은 "해외 정상이나 지도자들을 보면서 '무엇을 할 것이냐'보다 '어떻게 할 것이냐'가 중요하다고 느꼈다"면서 "이 대통령은 '어떻게'를 말할 수 있는 지도자"라고 자신했다.

강 실장은 "많은 사람들이 '그렇게 짧은 기간에 가능하겠느냐'고 문제 제기를 많이 하는데 우리는 그런 저항과 우려, 걱정들을 넘어서는 모습을 보여드려야 된다"며 "그게 '어떻게 할 것인지' 반영되도록 노력할 계획"이라고 강조했다.

이재명(가운데) 대통령이 지난 6월 29일 오후 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 이재용(오른쪽) 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장과 함께 대한민국의 대도약을 위한 파이팅을 외치고 있다. [사진=청와대]

◆ 인프라 구축 '9년에서 2년으로' 단축…정치권·지방정부 협치 당부

강 실장은 기존 9년가량 걸리던 인프라 조성 사업을 2년 내 마무리하겠다는 목표를 어떻게 달성할지 구체적인 대책을 묻는 뉴스핌 질문에 정치권과 지방정부가 인허가·용수 공급·전력망 확충 등 지연 요인을 해결하는 데 힘을 합쳐야 한다고 말했다.

강 실장은 "전력망 확충은 한국전력공사에서 보내는 시간이 제일 많고, 인허가는 지방자치단체에서 보내는 시간이 제일 많다"며 "국가 대항전으로 미래 먹거리를 준비한다는 각오로 힘을 모아주면 충분히 가능하다"고 강조했다.

신재생 에너지 사업이 정치적 이유로 중단됐던 전례도 강 실장은 언급했다. 강 실장은 "문재인 정부 때 호남에서 추진한 신재생 에너지 사업이 윤석열 정부를 지나면서 조사·수사로 주춤거리다 중국에 따라잡혔다"며 "또 다른 중단이나 지연을 만들지 않게 힘을 모아달라"고 당부했다.

강 실장은 이날 오후 3시부터 1시간 20분 동안 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 했다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개관을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 첫 게스트로 출연했다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계됐다. 

the13ook@newspim.com

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[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. 서울경찰청 관계자는 "트램은 52톤에 달하는 중량 철도차량으로 제동거리가 일반 차량에 비해 3배 이상 길고 궤도 운행으로 회피 기동이 불가능하다"며 "철도 지식이 없는 경찰이 심의할 경우 시민 안전을 담보할 수 없어 전문기관의 안전 심의가 필수적"이라고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
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강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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