[3대 메가프로젝트] 이재용 회장 "충청서 삼성의 꿈 결실"…초격차 대도약 의지

포도밭이 세계 최대 디스플레이 단지로…충청 투자 성과 강조

"AI 시대 미래 승패는 소재·부품에 달려"

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 충청권을 삼성의 핵심 성장 거점으로 평가하며 인공지능(AI) 시대를 이끌 첨단 소재·부품 산업 육성에 힘을 보태겠다고 밝혔다.

이재용 회장은 2일 충남 아산시에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회 축사를 통해 "30여 년 전 이곳 아산은 드넓은 포도밭이었지만 지금은 세계 최대 디스플레이 단지로 성장했다"며 "삼성의 꿈이 충청에서 뿌리내리고 자라 결실을 맺었다"고 말했다.

이재용 삼성전자 회장 [사진 = 뉴스핌DB]

이 회장은 아산 온양캠퍼스가 범용 반도체 후공정 중심에서 최첨단 고대역폭메모리(HBM) 생산 거점으로 전환하고 있으며, 세종의 삼성전기 캠퍼스는 AI 서버용 패키지 기판을 생산하고 있다고 소개했다. 또 천안의 삼성SDI 캠퍼스는 차세대 배터리 핵심 제조기지로 운영되고 있다고 설명했다.

이 회장은 "선제적인 투자가 기업의 성장을 이끌고, 그 성장이 지역과 국가 발전으로 이어지는 선순환의 모범을 충청에서 확인할 수 있었다"며 "국토의 중심인 충청은 앞으로 정보기술(IT) 소재·부품의 글로벌 허브로 더 큰 성장을 이뤄가겠다"고 강조했다.

특히 AI 시대의 경쟁력은 첨단 소재와 부품에 달려 있다고 진단했다. 그는 "AI 시대의 미래 승패는 AI를 구동하는 소재와 부품에 달려 있으며 이는 삼성의 미래와도 직결된다"며 "세계 경제의 판이 흔들리는 승부의 시간 속에서 삼성은 초격차 산업 강국으로의 대도약을 위해 혼신의 노력을 다하겠다"고 말했다.

다음은 이재용 회장의 발언 전문이다.

바쁘신 가운데 귀한 걸음을 해 주신 대통령님과 귀빈 여러분께 감사와 환영의 말씀을 올립니다. 그리고 새롭게 취임하신 도지사님들과 시장님들께도 축하 인사드리겠습니다. 30여 년 전, 이곳 아산은 드넓은 포도밭이었습니다. 지금은 세계 최대 디스플레이 단지가 되었습니다. 논과 밭이 대부분이었던 온양 캠퍼스는 범용 반도체 후공정 중심에서 글로벌 최첨단 HBM 팹으로 전환하고 있습니다. 삼성전기 세종 캠퍼스 역시 맨땅에서 시작해 일반 기판 생산을 넘어, 이제는 최첨단 AI 서버용 패키지 기판을 만들고 있습니다. 천안의 삼성SDI 캠퍼스는 차세대 배터리의 핵심 제조 기지로 운영되고 있습니다. 삼성의 꿈이 이곳 충청에서 뿌리내리고, 자라고, 결실을 보았습니다. 선제적인 투자가 기업의 성장을 이끌고, 그 성장이 지역은 물론 국가 전체의 발전으로 이어지는 선순환의 모범을 충청에서 확인할 수 있었습니다. 국토의 중심 충청은 앞으로 IT 소재·부품의 글로벌 허브로서 더 큰 성장을 이뤄갈 것입니다. AI 시대의 미래 승패는 AI를 구동하는 소재와 부품에 달려 있기 때문에, 삼성의 미래와도 직결되어 있습니다. 며칠 전 대통령님께서 말씀하셨듯이, 지금은 세계 경제의 판이 흔들리는 승부의 시간입니다. 저희 삼성은 초격차 산업 강국으로의 대도약을 위해 혼신의 노력을 다하겠습니다. 감사합니다.

syu@newspim.com