전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.01 (월)
KYD 디데이
산업 재계·경영

속보

더보기

이재용 삼성전자 회장, 5년 연속 호암상 참석…삼성 '인재제일' 재확인

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이재용 삼성전자 회장이 1일 제36회 삼성호암상 시상식에 5년 연속 참석해 인재제일 철학을 강조했다
  • 삼성전자와 주요 계열사 사장단이 총출동해 행사에 힘을 보탰고 6명의 수상자에게 총 18억원의 상금이 수여됐다
  • 수상자들은 과학기술·문화예술·사회봉사 발전에 기여해온 업적을 바탕으로 앞으로도 연구와 봉사를 이어가겠다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 경쟁 속 과학·예술·봉사 인재 격려
삼성호암상 36회 시상…누적 상금 379억원

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 1일 삼성호암상 시상식에 5년 연속 참석해 삼성의 '인재제일' 철학을 재차 강조했다. 인공지능(AI) 경쟁이 글로벌 인재 확보전으로 번지는 가운데 삼성전자와 주요 계열사 사장단도 대거 자리하며 행사에 무게를 더했다.

◆ 이재용 5년 연속 참석…사장단도 총출동

호암재단은 이날 오후 서울 중구 신라호텔 다이너스티홀에서 '2026년도 제36회 삼성호암상 시상식'을 개최했다.

삼성호암상은 삼성 창업주 고(故) 이병철 선대회장의 인재제일과 사회공익 정신을 기리기 위해 1990년 제정된 상이다. 학술·예술·사회봉사 분야에서 탁월한 업적을 이룬 인사를 선정해 시상하고 있다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 1일 서울 중구 신라호텔에서 개최된 '2026년도 제36회 삼성호암상 시상식'에 참석하고 있다. 2026.06.01 kji01@newspim.com

이 회장은 5년 연속 시상식에 참석해 수상자들을 축하하고 격려했다. 검은 정장을 입은 이 회장은 별다른 발언 없이 행사장에 조용히 입장했으며, 이번에도 삼성가 인물은 모습을 보이지 않았다.

삼성 주요 계열사 사장단도 대거 참석했다. 삼성전자에서는 전영현 디바이스솔루션(DS) 부문장 부회장, 노태문 디바이스경험(DX) 부문장 사장, 박용인 시스템LSI사업부장 사장, 김용관 DS부문 경영전략총괄 사장, 이원진 영상디스플레이사업부장 사장 등이 참석했다. 계열사에서는 장덕현 삼성전기 사장, 최주선 삼성SDI 사장, 이청 삼성디스플레이 사장 등 주요 경영진이 시상식장을 찾았다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 전영현 삼성전자 부회장(DS 부문장)이 1일 서울 중구 신라호텔에서 개최된 '2026년도 제36회 삼성호암상 시상식'에 참석하고 있다. 2026.06.01 kji01@newspim.com
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 대표이사 사장(DX부문장)이 1일 서울 중구 신라호텔에서 개최된 '2026년도 제36회 삼성호암상 시상식'에 참석하고 있다. 2026.06.01 kji01@newspim.com
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이원진 삼성전자 사장(영상디스플레이사업부장)이 1일 서울 중구 신라호텔에서 개최된 '2026년도 제36회 삼성호암상 시상식'에 참석하고 있다. 2026.06.01 kji01@newspim.com

올해 수상자는 ▲과학상 물리·수학부문 오성진(37) 미국 UC버클리 교수 ▲과학상 화학·생명과학부문 윤태식(51) 미국 위스콘신대 매디슨 교수 ▲공학상 김범만(79) 포스텍 명예교수 ▲의학상 에바 호프만(51) 덴마크 코펜하겐대 교수 ▲예술상 조수미(63) 소프라노 ▲사회봉사상 오동찬(58) 국립소록도병원 의료부장 등 6명이다.

수상자들에게는 상장과 메달, 상금 3억원씩 총 18억원이 수여됐다.

◆ "과학기술·문화예술 발전 기여"

김황식 이사장은 인사말에서 "탁월한 업적으로 호암상의 영예를 안은 수상자 여러분을 모시게 된 것을 큰 기쁨이자 자랑으로 생각한다"며 "창의적 지혜와 학문적 열정, 투철한 봉사 정신으로 과학기술과 문화예술의 발전에 기여하고 따뜻한 세상을 만드는 데 힘써온 수상자들의 뜻깊은 업적을 높이 기린다"고 말했다.

유홍림 서울대 총장은 축사를 통해 "호암상은 학술·예술·사회봉사 분야를 아우르며 인간 정신의 본질적 가치인 이성과 실천, 그리고 아름다움을 함께 기리는 상"이라며 "급변하는 시대 속에서도 진리를 탐구하는 지성과 인간의 존엄을 실천하는 노력은 인류 문명을 발전시키는 원동력이 될 것"이라고 밝혔다.

스벤 리딘 스웨덴 왕립학술원 회장도 시상식에 참석해 자리를 빛냈다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 장덕현 삼성전기 대표이사 사장이 1일 서울 중구 신라호텔에서 개최된 '2026년도 제36회 삼성호암상 시상식'에 참석하고 있다. 2026.06.01 kji01@newspim.comkji01@newspim.com
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 최주선 삼성SDI 대표이사 사장이 1일 서울 중구 신라호텔에서 개최된 '2026년도 제36회 삼성호암상 시상식'에 참석하고 있다. 2026.06.01 kji01@newspim.com
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이청 삼성디스플레이 대표이사 사장이 1일 서울 중구 신라호텔에서 개최된 '2026년도 제36회 삼성호암상 시상식'에 참석하고 있다. 2026.06.01 kji01@newspim.com

◆ "순수 연구부터 사회봉사까지"

수상자들은 각 분야에서의 연구와 활동을 이어가겠다는 의지를 밝혔다.

오성진 교수는 "20년 전 수학자가 무엇인지도 몰랐던 저에게 이번 수상은 상상치 못한 꿈의 무대"라며 "앞으로도 순수 수학 연구를 계속하며 다른 이의 새로운 모험에 작은 등불이 되겠다"고 말했다.

윤태식 교수는 "한국과 미국의 문화를 모두 경험하며 체득한 지적 유연성이 복잡한 과학적 현실을 바라보는 밑거름이 됐다"며 부모에게 감사의 뜻을 전했다.

삼성호암상 수상자들이 1일 서울신라호텔 다이너스티홀에서 열린 '2026 삼성호암상 시상식'에서 기념 촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 과학상 물리·수학부문 오성진 UC버클리 교수, 과학상 화학·생명과학부문 윤태식 위스콘신대 매디슨 교수, 공학상 김범만 포스텍 명예교수, 의학상 에바 호프만 코펜하겐대 교수, 예술상 조수미 성악가, 사회봉사상 오동찬 국립소록도병원 의료부장. [사진=삼성전자]

조수미 소프라노는 "외롭고 치열했던 시간 속에서도 음악과 삶에 대한 신념을 지켜왔다"며 "데뷔 40주년을 맞아 더 많은 이들과 함께하겠다"고 밝혔다.

오동찬 의료부장은 "한센인은 전염성이 없는 우리의 평범한 이웃"이라며 "국내외 한센인 진료에 변함없이 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 호암재단은 다음달 4일 대전컨벤션센터에서 노벨상 수상자와 호암상 수상자를 초청해 청소년 대상 특별 강연회를 개최할 예정이다.

삼성호암상은 올해까지 총 188명의 수상자에게 379억원의 상금을 수여했다.

kji01@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
사진
외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동