오픈AI 최대 고객된 삼성전자, 이재용 회장의 AX 본궤도

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 22일 전 임직원에 챗GPT와 코덱스를 도입했다.
- 삼성전자는 개발·마케팅·제조 등 전사 업무에 AI를 적용했다.
- 오픈AI는 이번 계약이 최대 규모 배포 사례 중 하나라고 밝혔다.
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개발·마케팅·제조까지 AI 확산…오픈AI 역대 최대 규모 배포 사례
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 세계 임직원을 대상으로 챗GPT 엔터프라이즈와 인공지능(AI) 코딩 에이전트 '코덱스(Codex)'를 도입하며 전사 AI 전환(AX)에 속도를 낸다. 이번 계약은 오픈AI의 기업 고객 가운데 최대 규모 배포 사례 중 하나다. 삼성전자는 개발과 마케팅, 제조 등 전 사업 영역에 AI를 접목해 업무 혁신에 나설 계획이다.
오픈AI는 22일 삼성전자가 한국 내 전 임직원과 글로벌 디바이스경험(DX) 부문 임직원을 대상으로 챗GPT 엔터프라이즈와 코덱스를 제공한다고 밝혔다. 오픈AI는 이번 계약이 자사 기업 고객 가운데 최대 규모 도입 사례 중 하나라고 설명했다.
삼성전자는 AI를 소프트웨어 개발 조직뿐 아니라 마케팅, 제품 개발, 제조 등 전사 업무에 활용할 계획이다. 임직원들은 챗GPT를 통해 정보 검색과 분석, 문서 작성, 아이디어 발굴, 데이터 해석 등의 업무를 수행할 수 있다.
챗GPT 엔터프라이즈는 데이터 보호와 접근 권한 관리, 보안 통제 기능 등을 제공해 기업 내부 보안 정책과 거버넌스 체계에 맞춰 AI를 활용할 수 있도록 지원한다.
코덱스는 코드 작성과 검토, 디버깅 등 개발 업무뿐 아니라 비개발 조직의 생산성 향상에도 활용된다. 직원들은 코덱스를 이용해 아이디어를 소프트웨어나 사내 업무 도구, 웹사이트, 자동화 워크플로 형태로 구현할 수 있다.
삼성전자의 이번 결정은 AI를 특정 조직의 업무 보조 도구가 아닌 전사적 업무 혁신 플랫폼으로 활용하겠다는 전략이다. 삼성전자는 최근 챗GPT, 구글 제미나이 엔터프라이즈, 앤트로픽 클로드 등 외부 생성형 AI 서비스를 공식 업무 도구로 도입하며 AI 기반 업무 혁신을 확대하고 있다.
해리슨 김 오픈AI 코리아 총괄은 "삼성전자가 AI를 일부 조직에 국한된 도구가 아니라 세계 임직원의 업무 방식과 혁신을 바꾸는 핵심 플랫폼으로 채택했다는 점에서 의미가 크다"며 "챗GPT와 코덱스를 통해 아이디어를 더 빠르게 실행으로 옮기고 복잡한 문제를 해결할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
양사는 AI 인프라 분야에서도 협력을 확대하고 있다. 삼성전자는 차세대 AI 인프라에 필요한 첨단 메모리 반도체 공급을 놓고 오픈AI와 협력하고 있으며, 이번 계약을 계기로 양사의 협력 범위는 AI 인프라를 넘어 전사적 AI 활용으로 확대될 전망이다.
syu@newspim.com