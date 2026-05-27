오픈AI, 한국 사이버 액션 플랜 가동…'챗GPT 코덱스' 이용도 10배 늘어

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 오픈AI가 한국의 사이버 보안 역량 강화를 위해 정부, 공공기관, 기업들의 첨단 AI 사이버 방어 모델 접근성을 확대하는 '한국 사이버 액션 플랜'을 시작했다.

제이슨 권 오픈AI 최고전략책임자는 27일 서울에서 기자회견을 열어 "최신 사이버 AI 역량이 소수에게만 머물러서는 안 되며, 한국의 주요 방어 주체들이 이를 활용해 공동의 안보와 공공 안전을 강화할 수 있어야 한다"고 말했다.

27일 오전 서울 서초구 JW 메리어트 호텔에서 열린 오픈AI 기자회견에서 제이슨 권 오픈AI 최고전략책임자(CSO)가 취재진 질문에 답하고 있다. [사진=오픈AI]

이 계획은 한국 정부와 공공기관, 국내 기업들이 오픈AI의 사이버 보안 이니셔티브인 '데이브레이크(Daybreak)' 아래 제공되는 AI 기반 사이버 방어 역량에 접근할 수 있도록 지원한다. 구체적으로는 사이버 AI 역량에 대한 브리핑 및 시연 제공, 신뢰기반 접근 프로그램(TAC)을 통한 정부 및 공공기관의 첨단 사이버 모델 접근 확대, 국가 핵심 산업 기업으로의 프로그램 확대 등을 포함한다.

오픈AI는 지난 18일 사샤 베이커 국가보안정책 총괄이 한국을 방문해 과학기술정보통신부, 외교부, 행정안전부, 금융위원회, 국가인공지능전략위원회 등 정부 부처와 한국인터넷진흥원(KISA) 등 공공기관을 대상으로 사이버 특화 모델을 시연했다. 26일에는 제이슨 권 CSO가 류제명 과기정통부 제2차관 등과 간담회를 열어 협력 방안을 논의했다.

오픈AI는 사이버 보안 외에도 공공 인프라, 정책금융, 기업 혁신 등 다양한 분야에서 국내 기관들과 협력을 확대하고 있다. 26일 한국수자원공사와 물관리 분야 AI 활용 협력을 위한 업무협약을 체결했으며, 기술보증기금과는 AI 기반 기술평가 시스템 구축을 포함해 국내 AI 스타트업 성장을 지원하기로 했다.

한편 오픈AI는 코딩용 도구인 챗GPT 코덱스의 한국 내 활용이 빠르게 확대되고 있다고 설명했다. 한국의 챗GPT 코덱스 주간 활성 사용자(WAU)는 연초 대비 10배 증가했으며, 글로벌 상위 5개 국가 중 하나로 성장했다. 특히 한국 내 챗GPT 코덱스 요청의 절반 이상이 문서 작성, 분석, 리서치, 운영 등 비개발 업무에서 발생하고 있다.

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