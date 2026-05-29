오픈AI, 국내 기업 경영진들과 엔터프라이즈 AI 확대 논의

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 오픈AI가 27일 한국에서 처음으로 국내 기업 경영진을 대상으로 한 '이그젝 서밋'을 개최했다. 국내 주요 기업의 비즈니스·기술 경영진 130여 명이 참석해 AI를 업무 프로세스와 조직 전반에 확장하는 방안을 논의했다.

이번 행사는 '업무 현장에서의 인텔리전스'를 주제로 진행됐다. AI가 개인 생산성 도구를 넘어 기업의 시스템, 데이터, 업무 프로세스 안에서 실제로 작동하는 방식에 초점을 맞췄다. 한국의 챗GPT 코덱스 주간 활성 사용자 수는 연초 대비 10배 증가했으며, 코덱스 요청의 절반 이상이 문서 작성, 분석, 리서치, 운영 등 비개발 업무에서 발생하고 있다.

27일 서울에서 열린 오픈AI 한국 첫 'Exec Summit'에서 발표하는 김경훈 오픈AI 코리아 총괄 대표. [사진=오픈AI]

행사에는 제이슨 권 최고전략책임자, 애슐리 크레이머 엔터프라이즈 부문 부사장, 김경훈 한국 총괄 대표 등 오픈AI 글로벌 및 지역 리더들이 참석했다. 주요 엔터프라이즈 리더들은 코덱스, 워크스페이스 에이전트, 포워드 디플로이드 엔지니어링을 중심으로 AI가 소프트웨어 개발, 업무 자동화, 복잡한 비즈니스 문제 해결에 적용되는 방식을 소개했다.

제이슨 권 CSO는 키노트에서 "AI 도입의 기반은 신뢰와 보안"이라고 강조했다. 애슐리 크레이머 부사장은 "AI 시대의 기업 경쟁력은 AI를 실제 업무와 시스템 전반에 얼마나 깊이 통합하느냐에서 만들어진다"고 말했다.

현장 데모에서는 AI 에이전트와 코덱스가 기업 업무의 복잡한 문제를 분석하고 실행 가능한 결과물로 전환하는 과정이 시연됐다. 공급망 이슈에 대응해 재고와 선적 데이터를 확인하고 재무 영향을 분석하는 사례, 시장 기회 분석부터 경영진 보고자료 작성까지 업무 전반을 지원하는 사례 등이 소개됐다.

국내 기업 사례로는 크래프톤의 전사 AI 전환 경험이 공유됐다. 크래프톤은 지난해 AI 퍼스트 기조를 선언한 뒤 전사적 AI 리터러시 내재화와 업무 프로세스 혁신을 추진했으며, 2월 전사 서베이 기준 챗GPT 등 생성형 AI 도구 사용률이 97.2%에 달한다. 코덱스는 개발 조직의 프로토타이핑, 신규 입사자의 레거시 코드 온보딩, 개발 문서화, 회의록 정리, 내부 자동화 도구 제작 등에 활용되고 있다.

임경영 크래프톤 트랜스포메이션 부문 부사장은 "AI 적용을 고민하는 리더들에게는 시행착오를 두려워하지 않는 조직 문화가 중요하다"며 "다양한 실험을 장려하고 조직에 맞는 도구를 빠르게 적용해보는 것이 필요하다"고 말했다.

김경훈 오픈AI 코리아 총괄 대표는 "앞으로도 국내 기업들과의 협력을 확대해 AI가 실제 업무와 조직 운영에 안전하게 통합되고 산업 현장에서 반복 가능한 성과로 이어질 수 있도록 지원할 계획"이라고 밝혔다.

yuniya@newspim.com