'챗GPT 수장' 샘 올트먼 CEO 내주 방한…'AI 대전환' 삼성전자 찾는다

AI 핵심 요약beta
- 샘 올트먼 오픈AI CEO가 15일 삼성전자 수원사업장에서 DX 인사이트 토크를 진행했다
- 삼성전자는 12일부터 DX부문에 챗GPT·제미나이·클로드 등 외부 생성형 AI를 공식 도입했다
- 올트먼 CEO는 카카오와 협력 확대와 함께 스타게이트 등 AI 인프라 분야에서 삼성·SK와 협력 가능성을 논의했다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 한국을 찾아 삼성전자 임직원을 대상으로 인공지능(AI) 활용 방안을 설명한다. 삼성전자가 외부 생성형 AI 서비스를 사내에 공식 도입하는 시점과 맞물리면서 AI전환(AX)에 힘이 실릴 전망이다.
11일 업계에 따르면 올트먼 CEO는 오는 15일 삼성전자 수원사업장에서 DX부문 임직원들을 대상으로 'DX 인사이트 토크'(DX Insight Talk) 행사를 진행한다. 강연에서는 생성형 AI가 일하는 방식과 기업 경쟁력에 미치는 영향, 업무 현장에서의 활용 방향 등이 다뤄질 것으로 보인다.
삼성전자는 오는 12일부터 DX부문 임직원을 대상으로 챗GPT, 제미나이 엔터프라이즈, 클로드 등 외부 생성형 AI 서비스를 공식 오픈한다. 특정 서비스에 한정하지 않고 업무 특성과 목적에 맞춰 여러 AI를 선택해 쓸 수 있도록 한 것이 특징이다.
올트먼 CEO는 방한 기간 정신아 카카오 대표와도 만나 양사 간 협력 확대 방안을 논의할 것으로 알려졌다. 양측은 카카오의 핵심 서비스인 카카오톡의 대화 맥락과 챗GPT 간 연계성을 강화하는 방안을 집중적으로 협의할 전망이다.
업계는 이번 방한 기간 동안 오픈AI의 대규모 AI 인프라 프로젝트인 스타게이트에 대한 협력이 구체화될지 주목하고 있다. 오픈AI는 앞서 삼성, SK와 AI 반도체와 데이터센터 인프라 분야 협력 가능성을 논의해왔다. 생성형 AI 수요가 급증하면서 고성능 메모리와 안정적인 인프라 확보가 핵심 과제로 떠오른 만큼 국내 기업과의 협력 범위가 확대될지 주목된다.
kji01@newspim.com