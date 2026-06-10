삼성전자, 美 엘리먼트 최대주주 등극…유전체 분석에 베팅

1억7500만 달러 추가 투자…DNA 시퀀싱·멀티오믹스 기술 확보

AI·디지털헬스와 결합해 맞춤형 의료 시장 공략 가속

노태문 "AI·헬스 역량 결합해 맞춤형 의료 미래 열 것"

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 미국 유전자 분석 장비 기업 엘리먼트 바이오사이언스(Element Biosciences)에 추가 투자를 단행하며 최대주주 지위를 확보했다. 인공지능(AI)과 디지털 헬스, 의료기기를 아우르는 정밀의료 시장 공략에 속도를 내는 모습이다.

삼성전자는 10일(한국시간) 엘리먼트의 시리즈 E 투자에 참여해 1억7500만 달러(약 2600억원) 규모의 추가 지분 투자를 집행했다고 밝혔다. 삼성전자는 지난 2024년 시리즈 D 투자에 참여한 데 이어 이번 추가 투자로 엘리먼트의 최대주주에 올랐다. 다만 경영권 변동은 없을 전망이다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB]

지난 2017년 미국 샌디에이고에서 설립된 엘리먼트는 유전체 분석 정확도를 99.99% 수준까지 끌어올린 DNA 시퀀싱 기술을 보유한 기업이다. DNA 시퀀싱은 DNA 염기서열을 분석해 유전적 특성과 변이를 파악하는 기술로, 질병 예측과 조기 진단, 맞춤형 치료 개발 등에 활용된다.

삼성전자가 주목한 분야는 엘리먼트의 차세대 유전자 시퀀싱 기술과 멀티오믹스(Multiomics) 기술이다. 멀티오믹스는 DNA뿐 아니라 리보핵산(RNA), 단백질 등 다양한 생체 정보를 통합 분석하는 기술로 차세대 정밀의료의 핵심으로 평가받는다.

기존에는 DNA와 RNA, 단백질을 각각 다른 장비로 분석한 뒤 결과를 통합해야 해 시간과 비용이 많이 들었다. 반면 엘리먼트는 하나의 장비로 다양한 생체 정보와 세포 변화를 동시에 분석할 수 있는 기술을 개발하며 시장의 주목을 받고 있다.

엘리먼트는 지난 2022년 중형 DNA 시퀀싱 장비 '아비티(AVITI)'를 출시한 이후 글로벌 시장에서 빠르게 사업을 확대하고 있다. 지난해에는 유전체 정보와 세포 변화를 시간 축으로 분석할 수 있는 '아비티 24'를 선보였으며, 분석량을 기존 대비 5배 높이고 비용은 절반 이하로 낮춘 '비타리(VITARI)'와 임상 진단용 장비 '아비티 Dx' 출시도 추진 중이다.

삼성전자는 이번 투자를 계기로 엘리먼트와 기술 협력을 확대할 계획이다. 삼성전자의 AI 역량과 의료기기, 디지털 헬스 기술에 엘리먼트의 유전체·멀티오믹스 분석 기술을 결합해 차세대 유전자 진단과 맞춤형 의료 분야의 신규 사업 기회를 발굴한다는 전략이다.

엘리먼트 역시 삼성전자의 AI·IT 기술을 활용해 유전체 분석 정확도를 높이고 비용을 절감하는 등 사업 경쟁력을 강화할 것으로 기대하고 있다.

몰리 히 엘리먼트 최고경영자(CEO)는 "삼성전자의 추가 투자는 회사의 비전과 기술력에 대한 신뢰를 보여주는 것"이라며 "과학적 발견과 인류 건강 증진을 위한 혁신 기술 개발을 지속하겠다"고 말했다.

노태문 삼성전자 대표이사 사장은 "삼성전자의 AI·디지털 헬스 역량과 엘리먼트의 유전체 분석 기술이 결합해 맞춤형 의료 분야에서 새로운 시너지를 창출할 것"이라며 "정밀 의료기기와 디지털 헬스 분야 투자를 지속 확대하겠다"고 밝혔다.

syu@newspim.com