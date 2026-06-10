삼성, 작년 R&D·설비투자에 90조 쏟았다…글로벌 반도체 1위

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

TSMC보다 20조 더 투자…SK하이닉스도 35조 집행해 4위

반도체 불황기에도 투자 확대…AI 슈퍼사이클 대비 초격차 승부수

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 지난해 연구개발(R&D)과 설비투자에 약 90조원을 쏟아 부으며 글로벌 반도체 기업 가운데 가장 공격적인 투자 행보를 이어간 것으로 나타났다. SK하이닉스도 35조원 규모를 투자하며 상위권에 이름을 올렸다. 반도체 슈퍼사이클에 대비해 양사가 연간 125조원에 달하는 투자를 집행한 셈이다.

10일 CEO스코어가 글로벌 반도체 매출 상위 10개 기업의 최근 5년간 투자 현황을 분석한 결과, 삼성전자는 지난해 R&D 37조7404억원과 설비투자 52조1531억원 등 총 89조8935억원을 투자해 1위를 기록했다.

이는 2위인 TSMC의 69조4109억원보다 약 20조원 많은 규모다. 뒤를 이어 인텔 40조4499억원, SK하이닉스 35조450억원, 엔비디아 34조9369억원, 마이크론 27조6328억원 순으로 집계됐다.

[사진=CEO스코어]

R&D 투자 규모에서도 삼성전자가 가장 앞섰다. 삼성전자는 지난해 37조7404억원을 연구개발에 투입했다. 엔비디아(26조3347억원), 인텔(19조6044억원), 브로드컴(15조5350억원), 퀄컴(12조7497억원) 등이 뒤를 이었다. SK하이닉스는 6조4656억원으로 8위에 올랐다.

특히 삼성전자는 업황 부진기에도 투자를 줄이지 않았다. 반도체 침체로 영업이익이 6조5670억원까지 감소했던 2023년에도 R&D와 설비투자에 88조8739억원을 집행했다. 당시 투자 규모는 영업이익의 13배를 웃도는 수준이었다. 삼성전자의 연간 투자액은 2021년 72조2307억원에서 지난해 89조8935억원으로 꾸준히 증가했다.

다만 매출 대비 R&D 비중에서는 미국 반도체 기업들이 우위를 보였다. 지난해 기준 인텔의 매출 대비 R&D 비중은 26.1%로 가장 높았고 AMD 23.4%, 퀄컴 20.4%, 브로드컴 17.2% 순이었다. 삼성전자는 11.3%로 6위, SK하이닉스는 6.7%로 9위에 머물렀다.

매출 대비 전체 투자 비중에서는 인텔이 53.8%, 마이크론이 52.6%를 기록했다. SK하이닉스는 36.1%, 삼성전자는 26.9%로 집계됐다.

삼성전자와 SK하이닉스가 최근 인공지능(AI) 확산에 따른 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가에 대응하기 위해 대규모 투자를 이어온 것이 반도체 초호황의 기반이 됐다는 평가다.

다만 생산시설과 기술 개발에 매년 수십조원을 투입해야 하는 산업 특성을 고려할 때 최근 제기되는 대규모 성과급 및 이익잉여금 배분 요구는 기업 입장에서는 부담 요인이 될 수 있다는 분석도 나온다.

syu@newspim.com