'TIGER SK하이닉스·삼성전자 레버리지' 개인 순매수 3조 돌파

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상장 7영업일 만에 3조원…SK하이닉스 단일 상품이 전체 26% 차지

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋자산운용의 'TIGER SK하이닉스단일종목레버리지'와 'TIGER 삼성전자단일종목레버리지' 합산 개인 순매수 규모가 3조원을 돌파했다.

9일 한국거래소에 따르면 지난 8일 기준 개인투자자들은 두 상품을 각각 2조845억원, 1조4614억원 순매수했다. 두 상장지수펀드(ETF)가 지난달 27일 상장한 이후 7영업일 만이다.

같은 날 상장한 단일종목 레버리지·인버스 ETF 16종의 총 누적 개인 순매수 규모는 8조784억원으로 집계됐다. 이 중 'TIGER SK하이닉스단일종목레버리지'는 전체 자금 유입의 약 26%를 차지했다. 해당 상품은 상장 당일 개인 순매수 6909억원을 기록해 국내 ETF 시장에서 상장일 기준 최대 개인 순매수 규모를 기록했다.

[사진=미래에셋자산운용]

두 상품은 '현금 설정·환매 방식'을 채택했다. 운용은 현물과 선물을 모두 활용하는 현물 레버리지 방식으로 수행하되, LP(유동성공급자) 증권사의 헤지거래는 선물 중심으로 설계했다. 미래에셋자산운용은 이 구조를 통해 LP의 거래 비용 부담을 줄이고 유동성과 괴리율 안정성을 확보했다고 설명했다. 초기 설정 단계부터 다수의 AP(지정참가회사)·LP와 외국인 투자자가 참여했다.

총보수는 연 0.0901%(9.01bp)로 책정됐다.

미래에셋자산운용 ETF운용부문 김남기 대표는 "TIGER 단일종목 레버리지 2종은 현금 설정·환매 구조와 풍부한 유동성을 기반으로 안정적인 거래 환경을 제공하고 있다"며 "낮은 보수와 안정적인 괴리율을 유지해 투자자들의 거래 비용을 최소화할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com